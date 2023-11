Consigliere di Fratelli d’Italia su chi indossa la mascherina: “Non li vedremo più, selezione indotta da loro” Il consigliere di Municipio 6 di Milano per Fratelli d’Italia Omar Praticò ha pubblicato un commento sotto un video condiviso su Facebook che ha sollevato polemiche. Il filmato vede una signora che si rifiuta di indossare una mascherina: “Fra poco non li vedremo più… selezione indotta da loro…”, ha scritto il politico dicendo a Fanpage.it che non si riferiva “a cose specifiche” e che le sue parole sono “di libera interpretazione”.

A cura di Enrico Spaccini

Il consigliere di FdI Omar Praticò e il suo commento pubblicato su Facebook

Lo scorso lunedì 6 novembre è stato pubblicato un video su TikTok che vede una donna all'interno di uno studio medico milanese che rifiuta di indossare la mascherina nonostante i ripetuti inviti delle altre persone in attesa e del personale. Il filmato è stato poi condiviso su Facebook da un profilo che tra i suoi post ha numerosi contenuti di stampo no vax, come i casi di presunte cause civili intentate ai medici che si sono occupati della somministrazione del vaccino anti Covid-19. Fra i quasi 1.900 commenti apparsi nei giorni seguenti sotto il video della signora, ce n'è uno anche di Omar Praticò, consigliere del Municipio 6 di Milano per Fratelli d'Italia: "Fra poco non li vedremo più… selezione indotta da loro…", che a Fanpage.it ha spiegato di essersi riferito "a un ‘loro' generale, quello che ho scritto è di libera interpretazione".

Il video della donna che non vuole indossare la mascherina

I commenti presenti sotto il post Facebook sono per la maggior parte espressioni di sostegno e di stima nei confronti della donna che si rifiuta di indossare la mascherina nonostante le regole di quell'ufficio. È bene ricordare che l'ultima ordinanza del Ministero della Salute, in vigore dall'1 maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, consente a medici e pediatri di imporre l'uso della mascherina all'interno del proprio studio qualora lo ritengano necessario.

Nel video si vede un'operatrice sanitaria che ripete alla donna le regole attualmente in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19, dopo che le altre persone presenti in sala d'attesa hanno provato a convincerla a indossare la mascherina. Una di loro, poi, ha anche chiamato i carabinieri che al telefono le hanno ripetuto che, essendo in vigore quella norma, o se la mette o deve uscire. Nonostante tutto, il filmato termina con la signora che si riprende con la mascherina sotto al mento che ripete: "Io non la metto".

I commenti su Facebook del consigliere Omar Praticò

Quel video è stato commentato da quasi 1.900 persone e tra queste c'è Praticò. "Fra poco non li vedremo più… selezione indotta da loro…", ha scritto il consigliere municipale per FdI. Il suo coinvolgimento, però, non termina qui perché il suo commento ha ricevuto diverse risposte. Tra queste: "ma poi la cosa assurda è che si preoccupano loro, che sono protetti da sta cavolo di mascherina. Nel caso ci dovremmo preoccupare noi… o no?", Praticò ha risposto con un "pazzesco".

Altre, invece, hanno ricevuto un ‘mi piace‘ del consigliere municipale. Come queste: "non credo sai che rimaniamo solo noi vivi… tra tutti puri siamo solo il 10%…", alludendo con ogni probabilità al vaccino contro il Covid-19, ma anche "esatto cadono come le pere sti deficienti, ed hanno portato avanti le restrizioni dei loro carnefici guarda che defi centi".

La replica di Praticò

Dopo le numerose segnalazioni ricevute in merito a queste esternazioni, la redazione di Fanpage.it ha chiesto un chiarimento direttamente al consigliere Praticò: "A volte utenti che non conosco mi taggano per il mio ruolo, per farmi vedere qualcosa. Io la butto sul ridere, oppure li commento a sfottò, perché non ne posso più. Poi i tag spariscono".

Praticò, quindi, afferma di non conoscere la persona che lo avrebbe taggato sotto quel video: "Non riesco nemmeno a rintracciarla, per vedere chi era", continua, "molte volte ricevo tag, anche se per quanto riguarda il Covid era da un po' che non succedeva. Perché quando lo fanno di solito è per un video di qualcuno innervosito per la questione mascherine".

Per quanto riguarda il testo del suo commento ("Fra poco non li vedremo più… selezione indotta da loro…") spiega: "Parlo a ‘loro' in generale, non mi riferisco a cose specifiche. Se ci fosse scritto ‘medici, vaccini o giornali' era una cosa, ma qui si parla ‘loro', il nulla mischiato con il niente. Quello che ho scritto è di libera interpretazione, o addirittura non c'è nulla da interpretare perché manca il soggetto. Avessi avuto qualcosa da dire, lo avrei fatto tranquillamente".

Il "pazzesco" scritto a risposta di un commento, invece, sarebbe "una presa in giro". Il consigliere municipale di FdI conclude: "Non è che sto dicendo ‘sì hai ragione', può essere anche contro di te che stai scrivendo. Non alludo a nulla".