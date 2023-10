“Il compito della donna è fare figli, oggi viene obbligata a lavorare”: la mozione di FdI a Milano Rendere gratis i nidi comunali a Milano. Solo così le donne potranno tornare mettere al mondo dei figli, “uno dei loro compiti”, senza essere più “obbligate a lavorare” per contribuire al bilancio famigliare. È il contenuto della mozione presentata da tre consiglieri di Fratelli d’Italia.

Palazzo Marino a Milano

Rendere gratis i nidi comunali a Milano. Solo così le donne potranno tornare a mettere al mondo dei figli, e non saranno più obbligate a lavorare per contribuire al bilancio familiare. È il contenuto della mozione presentata con carattere d'urgenza dai tre consiglieri di Fratelli d’Italia del Municipio 6 Michele Leone, Omar Praticò, Gaetano Bianchi, e bocciata all'unanimità dalla maggioranza. "Sono parole inaccettabili. Il ruolo che Fratelli d'Italia assegna alle donne è fermo a secoli fa", è stato il commento del presidente del Municipio 6 Santo Minniti.

Il testo della mozione di Fratelli d'Italia

Ecco il testo della mozione dei consiglieri di Giorgia Meloni, indirizzata anche al sindaco Beppe Sala. "Premesso che in questi ultimi anni la natalità in Italia è diminuita in modo esponenziale, considerato che oggi la donna contribuisce al sostentamento della famiglia, questo perché il costo della vita si è alzato notevolmente rispetto allo stipendio del lavoratore medio (impiegato, operaio), questo obbliga la moglie a contribuire lavorando a sua volta”, recita la mozione. In poche parole, secondo questo documento ufficiale, le donne non sceglierebbero di lavorare ma sarebbero in fondo "obbligate", costrette dall'ormai povero stipendio dell'uomo di casa.

E ancora. "Precisato che uno dei compiti della donna è quello di mettere al mondo dei figli, questo diventa molto difficoltoso, perciò buona parte rinuncia ad aumentare la prole, a volte rinuncia completamente ad avere dei figli". E così, ecco la ricetta per combattere il calo demografico milanese e nazionale: "Visto tutto ciò in merito ai costi, che nei primi anni del bambino si va ad aggiungere il costo dell’asilo materno e in seguito, tutto questo porta alla diminuzione della natalità".

"Cultura patriarcale, avere figli è una scelta e non un compito"

Sulla questione, come prevedibile, si scatena il putiferio. "Non basta esprimere una premier donna come Giorgia Meloni per scrollarsi di dosso la cultura patriarcale che rimane intatta tra gli eredi del Movimento Sociale Italiano", il commento del presidente di Municipio 6. "Avere figli è una scelta, non un obbligo. Ognuno è libero di decidere se fa parte o meno del suo progetto di vita", lo segue a ruota Niccolò Libero Orlando, 18 anni, più giovane amministratore dem della città.