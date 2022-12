Conservati male o non tracciabili, 6mila chili di pesce sequestrati verranno distrutti Durante dei controlli congiunti, l’Ats di Bergamo e la Capitaneria di porto di Venezia hanno sequestrato più di 6mila chili di pesce a 4 esercizi commerciali. Le irregolarità riscontrate vanno dal superamento della data di scadenza alla mancata tracciabilità del prodotto.

A cura di Enrico Spaccini

Una parte del pesce stoccato nelle celle frigorifere o già messo in vendita non aveva la tracciabilità richiesta, un'altra era già scaduta oppure non era stato congelato come da prassi. Per questo motivo durante i controlli del 14 e 15 dicembre, eseguito congiuntamente dal dipartimento Veterinario dell'Agenzia di tutela della salute di Bergamo e il personale della Capitaneria di porto di Venezia, sono stati sequestrati più di 6mila chili di prodotti ittici.

I locali ispezionati

Un'operazione che si ripete ogni anno in questo periodo, quello che precede le feste natalizie e i vari cenoni, fatta per verificare le modalità di commercializzazione e di somministrazione dei prodotti della pesca. In particolare, a essere ispezionati sono stati un deposito all'ingrosso di prodotti ittici nel comune di Azzano San Paolo, una pescheria di Ciserano e due locali di Curno. Tutti in provincia di Bergamo.

Le autorità hanno fatto sapere che durante i controlli non sono stati trovati elementi di reato. Tuttavia, a tutti gli operatori arriveranno importanti sanzioni amministrative per via degli illeciti riscontrati.

Le irregolarità nella conservazione del pesce

Al primo sono stati sequestrati 5.400 chili di pesce congelato, al secondo 85 chili e altri 600 chili dai due ristoranti curnesi. Prodotti che sono già stati partiti per la loro distruzione. Le motivazioni del sequestro sono molteplici: alcuni non erano tracciabili, nonostante fossero stati già stoccato nelle celle frigorifere o persino già esposti alla vendita o comunque in lavorazione.

Altri avevano superato la data di scadenza, oppure il termine minimo di conservazione. Parte del pesce sequestrato, infine, era stato congelato senza seguire la prassi prevista.