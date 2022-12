Sequestrati in una lavanderia 18 chili di petardi irregolari e scaduti La polizia ha controllato una lavanderia di viale Abruzzi, a Milano. All’interno si vendeva di tutto, dai prodotti di cancelleria ai cosmetici. In uno scatolone e nel soppalco sono stati trovati chili di petardi senza etichette e vecchi. I proprietari sono stati denunciati.

A cura di Enrico Spaccini

Ufficialmente era una lavanderia, ma dentro si vendeva un po' di tutto, dai pennarelli ai rossetti. In uno scatolone sul retro e nel soppalco della lavanderia e tintoria di viale Abruzzi, in zona Città Studi a Milano, la polizia ha trovato anche petardi e fuochi artificiali arrivati dalla Cina, senza etichette di alcun tipo e vecchi di anni. Gli agenti ne hanno sequestrato in tutto 18 chili.

I prodotti venduti dalla lavanderia di viale Abruzzi

Che all'interno di quella lavanderia si vendesse materiale che nulla aveva a che vedere con l'attività ufficiale, gli agenti del commissariato Città Studi lo hanno visto subito. Dalla cancelleria ai cosmetici, quella in viale Abruzzi era più di una semplice lavanderia e tintoria.

Poi, continuando a ispezionare il locale, si sono imbattuti anche in uno scatolone che al suo interno aveva diverse scatole colorate di petardi. Altro di quel materiale esplosivo ne è stato trovato nel soppalco del locale. La maggior parte di questo, anche se dalla potenza limitata, era sprovvisto di etichettatura CE. Anzi, ne aveva uno simile ma che sta a simboleggiare la China Export. Inoltre, gran parte dei 18 chilogrammi di artifizi pirotecnici sequestrati era pure scaduta.

I due titolari della lavanderia di viale Abruzzi, un uomo di 50 anni e una donna di 51 anni, entrambi di origine cinese, regolari e senza precedenti, sono stati denunciati.

Gli altri sequestri di Capodanno

Ieri nel monzese sono stati sequestrati due quintali di fuochi d'artificio in un'abitazione di Vimercate. A Desio, invece, sono state trovate delle bombe carta in una camera da letto mentre in un condominio di Mezzago i carabinieri hanno rinvenuto 35 chili di polvere da sparo appartenenti a un uomo di 31 anni.