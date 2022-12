Maxi sequestro di botti illegali: due quintali di fuochi d’artificio nel garage e bombe carta sotto il letto Il maxi sequestro dei carabinieri di Vimercate e Desio ha permesso di individuare materiale esplosivo illecito: a Mezzago sono stati ritirati cinque due quintali di fuochi d’artificio.

A cura di Giorgia Venturini

A poche ora da Capodanno non mancano maxi sequestri di fuochi d'artificio e botti illegali. Solo in un garage nel monzese sono stati trovati due quintali di fuochi d'artificio. In altra abitazione sono state trovate bombe carta nella camera da letto. Tutto ora posto sotto sequestro dal Comando provinciale carabinieri di Monza e Brianza.

Petardi e polvere da sparo in un garage di Mezzago

Nel dettaglio, il maxi sequestro dei carabinieri di Vimercate e Desio ha permesso di individuare materiale esplosivo illecito e pericoloso al fine di prevenire gravi incidenti. A Mezzago, sono stati scoperti oltre 35 chili di polvere da sparo: i militari sono riusciti a rintracciare il proprietario, si tratta di un 31enne residente nello stesso condominio.

Nel suo garage nascondeva 4034 fuochi pirotecnici e 130 razzi pirotecnici contenenti complessivamente oltre 35 kilogrammi di polvere da sparo, superiore al limite consentito. Il 31enne aveva allestito una vera e propria rivendita di materiale esplosivo nel suo box: per lui è scattata la denuncia per i reati di fabbricazione o commercio abusivo.La merce, del peso di quasi duecento chilogrammi, è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere distrutta.

Petardi senza la licenza in una macchina a Bellusco

Sempre nel monzese, a Bellusco, i carabinieri hanno trovato all'interno di un bagagliaio di un uomo di 50 anni alcuni fuochi d'artificio. La scoperta durante un normale controllo stradale: i militari all'interno della borsa hanno trovato 10 confezioni per un totale di 120 petardi per la cui detenzione è prevista la licenza di porto d’armi di cui l’uomo era sprovvisto. Per il 50enne è scattata la denuncia per detenzione illegale senza autorizzazione.

Bombe carta in una camera da letto a Limbiate

Infine a Limbiate i carabinieri hanno messo sotto sequestro bombe carta e fuochi d'artificio scoperti in una camera da letto. Qui sono stati scoperte batterie per un totale di 1.450 fuochi pirotecnici, 60 fontane e cinquanta petardi, per un peso lordo di oltre un quintale e contenenti circa 20 chilogrammi di polvere da sparo. Grandi quantità di materiale esplosivo, oltre la soglia consentita per legge.

Nei guai in questo caso è finito un ragazzo di 28 anni: questo deteneva illegalmente anche due fumogeni di categoria F4 e tre candelotti artigianali privi di qualsiasi etichettatura.