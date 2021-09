Conosce la fidanzata in Oncologia e le chiede di sposarlo: Kevin muore a 28 anni per un tumore Kevin aveva conosciuto la fidanzata Chiara nel 2011 nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Mantova dove era ricoverato per un tumore: lo scorso inverno le aveva chiesto di sposarlo. Un sogno che non ha potuto essere coronato. Il 28enne nel 2020 ha scoperto di avere di nuovo un cancro ed è morto domenica 5 settembre.

A cura di Ilaria Quattrone

Kevin Monfardini, il ragazzo stroncato dal tumore (Fonte: Facebook)

Kevin, originario di Mariana Mantovana, aveva solo 28 anni: è morto ieri pomeriggio, domenica 5 settembre, a causa di un cancro. Una battaglia che aveva già combattuto dieci fa quando era uscito a sconfiggere il primo tumore. Nel 2019, stando a quanto riportato dal giornale "La Gazzetta di Mantova" che ha intervistato la sorella, erano comparsi nuovi sintomi, ma solo un anno dopo era stata diagnosticata la malattia.

L'amore con Chiara e la proposta di matrimonio

Il 28enne viveva con la fidanzata Chiara a Como dove lavorava sulle navi. La coppia si era conosciuta nel 2011 nel reparto di Oncologia di Mantova dove entrambi erano stati ricoverati. Una volta dimessi e dopo aver superato il primo male, avevano dato inizio alla loro storia d'amore. Una storia culminata, come raccontato dalla Gazzetta di Mantova, con la richiesta di matrimonio. Nonostante fosse consapevole della nuova battaglia da affrontare, Kevin aveva chiesto a Chiara di sposarlo e lei aveva detto sì.

I funerali a Mariana Mantovana

La notizia della morte del 28enne ha raggiunto presto Mariana Mantovana, il comune dove il ragazzo è cresciuto e dove vive il padre artigiano, la madre, la sorella insegnante e la nonna. Dopodomani, mercoledì 8 settembre, si svolgeranno i funerali. Si partirà alle 9.15 dalla sala del commiato Pezzino a Piubega per arrivare poi in piazza Castello a Mariana Mantovana. Su Facebook intanto si susseguono i post di coloro che lo avevano conosciuto: "Fai buon viaggio Kevin Monfardini che il tuo essere guerriero e il tuo amare il prossimo e la vita ci siano come insegnamento. Riposa in pace Un abbraccio forte e le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia", scrive un'amica.