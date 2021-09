Domani i funerali di Kevin, il 28enne morto per un tumore: aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo Kevin è morto all’età di 28 anni stroncato da un tumore: domani, mercoledì 8 settembre, si svolgeranno i funerali. Si partirà alle 9.15 dalla sala del commiato Pezzino a Piubega per poi arrivare in piazza Castello a Mariana Mantovana. Il 28enne aveva chiesto alla sua fidanzata, conosciuta anni prima nel reparto di Oncologia, di sposarlo ma non sono riusciti a realizzare il loro sogno.

A cura di Ilaria Quattrone

Si svolgeranno domani i funerali di Kevin, il giovane morto a soli 28 anni a causa di un tumore: originario di Mariana Mantovana, comune in provincia di Mantova, il ragazzo si è spento domenica 5 settembre dopo una lunga malattia. La sua era stata la seconda grande battaglia. Dieci anni fa era infatti riuscito a sconfiggere un altro cancro. E proprio nel 2011, quando era ricoverato nel reparto di Oncologia dell'ospedale di Mantova, aveva conosciuto l'amore della sua vita: Chiara.

Due anni fa i primi sintomi della malattia

Nel 2019 erano comparsi i nuovi sintomi. Solo dopo un anno, come ha spiegato la sorella del 28enne al giornale "La Gazzetta di Mantova", era stata diagnosticata la malattia. E nonostante questo, Kevin aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo. Una proposta che la giovane aveva subito accettato, ma che non è stato possibile esaudire. Domani, mercoledì 8 settembre, si svolgeranno i funerali del ragazzo: si partirà alle 9.15 dalla sala del commiato Pezzino a Piubega per poi arrivare in piazza Castello a Mariana Mantovana.

Il dolore di amici e parenti

Sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio rivolti alla famiglia del ragazzo. Il padre lavora come artigiano a Mariana mentre la sorella è un'insegnante. "Fa strano. Sto guardando questa foto con altri occhi. Mi è sempre piaciuta tantissimo perché – scrive un'amica di Kevin – me lo ricordo bene quel momento, ero super gasata per il nostro tavolino separato dal tavolo dei grandi.Ora questa foto, oltre ad essere un ricordo del passato, sarà anche un ricordo di te. È inutile chiedersi perché, perché non c'è risposta.Ciao Kevin".