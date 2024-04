Colpisce la fidanzata con 14 coltellate, dopo 6 mesi Michael Patellaro ammette l’aggressione

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Michael Patellaro

Dopo sei mesi di silenzio, Michael Patellaro ha sostanzialmente ammesso le accuse che gli vengono contestate davanti al pm Antonio Nalesso. È stato lo stesso 25enne, indagato per il tentato omicidio della ormai ex compagna Erika Dessi, a chiedere di essere interrogato dal magistrato. Il ragazzo avrebbe confermato di aver aggredito la 21enne lo scorso 12 ottobre nella loro abitazione di via Nino Bixio a Como. Nelle scorse settimane il pubblico ministero aveva notificato alla difesa di Patellaro l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio.

L'aggressione a Erika Dessi

Patellaro e Dessi convivevano all'ultimo piano di un palazzo di via Bixio. Probabilmente per motivi di gelosia, il 25enne la sera del 12 ottobre avrebbe colpito la ragazza 14 volte con un coltello da cucina mentre si trovava sul letto. La 21enne era finita in ospedale in condizioni gravissime con ferite al volto, al collo e nella parte superiore del corpo.

Subito dopo l'aggressione, Patellaro si era cambiato i vestiti sporchi di sangue, aveva preso soldi e bancomat della fidanzata e si era diretto a piedi alla stazione San Giovanni di Como, forse per scappare. Quando ormai era quasi arrivato, ha cambiato idea, è tornato a casa e ha chiamato i soccorsi.

Le accuse a Michael Patellaro

La Squadra mobile di Como ha arrestato il 25enne quella sera stessa e al primo interrogatorio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Nel corso delle indagini, coordinate dal pm Antonio Nalesso, era emerso che già in altre occasioni Dessi era finita in ospedale in seguito a presunti episodi di maltrattamenti in casa. Inoltre, quando si trovava in Questura, Patellaro avrebbe anche aggredito un agente di polizia durante l'identificazione.

Per questo motivo, il 25enne è indagato per tentato omicidio aggravato dalla relazione affettiva, maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le indagini a suo carico sono state chiuse un mese fa. Assistito dal suo avvocato, Livia Zanetti, ha chiesto di poter parlare con il pubblico ministero puntualizzando alcuni aspetti relativi all’accusa di maltrattamenti e confermando aspetti dell'aggressione del 12 ottobre. Ora si attende la probabile richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura.