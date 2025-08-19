milano
Conducente del bus aggredito nel Lodigiano per aver chiesto i biglietti a 4 ragazzi: fermato un 17enne

Un 17enne rischia una denuncia per lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio per aver colpito un conducente di bus di Lodi con un pugno. L’aggressione è avvenuta a Sant’Angelo Lodigiano il 18 agosto.
A cura di Enrico Spaccini
Un conducente di bus di linea di Star Mobility, l'azienda che gestisce il traffico pubblico a Lodi, è stato aggredito a Sant'Angelo Lodigiano nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 agosto. Stando a quanto ricostruito, alla fermata di via Cavour il 33enne avrebbe chiesto di poter vedere i biglietti a quattro ragazzi che stavano salendo sul mezzo. Questi, però, avrebbero reagito protestando animatamente e uno di loro, un 17enne, avrebbe colpito il conducente al volto con un pugno. Dopo essere stati identificati dalle forze dell'ordine, i primi tre sono stati riaffidati alle famiglie mentre il quarto, autore materiale dell'aggressione, ora rischia una denuncia per lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L'aggressione si sarebbe verificata poco dopo le 15 del 18 agosto a Sant'Angelo Lodigiano. Il bus stava transitando in città diretto verso la fermata di San Donato della metropolitana M3 quando è rimasto bloccato alla fermata di via Cavour, nel quartiere San Rocco. Lì quattro ragazzi sono saliti a bordo e avrebbero iniziato a discutere con l'autista. Il 33enne stava verificando la validità dei titoli di viaggio e avrebbe chiesto loro di mostrargli i biglietti. Il gruppo, però, avrebbe reagito protestando.

Ad un certo punto, uno dei ragazzi avrebbe colpito con almeno un pugno il 33enne al volto. Alcuni dei passeggeri avrebbero provato a riportare la calma e hanno chiamato i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati gli agenti della polizia locale di Sant'Angelo, raggiunti poco dopo dai carabinieri che hanno bloccato i quattro ragazzi. Il 17enne ritenuto autore materiale dell'aggressione è stato condotto in caserma e ora rischia una denuncia per lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Gli altri tre, invece, sono stati solo identificati. Il 33enne vittima dell'aggressione è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi con un'ambulanza della Croce Bianca di Sant'Angelo per alcuni accertamenti.

