"Se mi vorranno io ho dato la mia disponibilità": ad affermarlo è stato l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini relativamente alla possibilità di diventare vicesindaco se il centrodestra, in vista delle elezioni comunali di Milano 2021, deciderà di candidare alla carica di primo cittadino Oscar di Montigny e se lui vincerà. Proprio Albertini, alcuni mesi fa, era stato indicato come possibile candidato a sindaco per il centrodestra. Offerta che però ha poi rifiutato.

Albertini: Montigny lo vedo bene, persona con motivazione

Albertini sembrerebbe comunque condividere e appoggiare l'idea che sia proprio Montigny a rivestire il ruolo di candidato a sindaco: "Lo vedo bene, è una persona con grande motivazione, sta bene dov'era ma vuole spendersi per la città e penso che gli ideali che lo muovono sono un argomento solido per fare bene". E proprio per la sua opinione nei suoi confronti, si è detto pronto ad affiancarlo: " Se poi potremo aiutarlo per le cose dove servono concretezza e pragmatismo, qualcuno che ha già fatto il sindaco forse può aiutarlo. Dipende però se lo vorranno".

Ancora nessun nome per il candidato sindaco del centrodestra

Cresce quindi ancora l'attesa per il nome del possibile candidato per il centrodestra. Nonostante innumerevoli vertici e riunioni, non è ancora stato trovato un accordo. In questi giorni, proprio Montigny sembrerebbe essere tra i papabili. Sul suo nome però ci sarebbero alcune riserve da parte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nessuna certezza quindi sullo sfidante del sindaco uscente, Giuseppe Sala. Per avere un nome bisognerà ancora attendere.