Compare una coppia lesbica in Peppa Pig, il consigliere di Fratelli d’Italia: “Devia i bambini” Peppa Pig introduce per la prima volta una coppia di genitori dello stesso sesso in una puntata dello show. “Ogni figlio ha un padre e una madre”, protesta sui social Filippo Bianchi, esponente a Bergamo del partito di Giorgia Meloni.

“Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”.Così dice candidamente il nuovo personaggio Penny Polar Bear, durante una delle ultime puntate di Peppa Pig.

E il consigliere bergamasco di Fratelli d'Italia Filippo Bianchi non ci sta. Dai social tuona contro il popolarissimo cartone animato: "Ogni figlio ha un padre e una madre".

Il post su Facebook

"Attenzione ai cartoni animati, lo strumento più pratico per deviare e rieducare le nuove generazioni sin dai primi anni di vita, insegnando loro cose false, contro-natura, ovvero che i figli hanno due madri o due padri. Ogni figlio ha un padre ed una madre", scrive infatti su Facebook l'esponente a Bergamo del partito di Giorgia Meloni.

Leggi anche Un gruppo di persone incappucciate ha assaltato il gazebo di Fratelli d'Italia a Milano

Seguito a ruota dai suoi seguaci, che come lui non riescono a trattenere lo sdegno. "Non ho parole, rovinano i bambini". "Sono pazzi". "È inaudito", è così via.

Intanto la notizia è uscita dal web e ha fatto il giro della città. Puntualmente, sul consigliere si è scatenata la tempesta.

La petizione per rendere più inclusivo Peppa Pig

Quella di introdurre nuovi personaggi "arcobaleno" nella trama, del resto, è una decisione recente da parte degli autori di Peppa Pig. Era già stata avviata una petizione nel 2019 affinché il cartone britannico dal successo planetario (ed esportato in ben 180 Paesi) fosse più inclusivo: adesso, dopo tre anni, il debutto di Penny Polar Bear e delle sue due mamme.

Nel documento, al tempo, si leggeva: "È giusto insegnare fin da subito ai bambini come sono fatte le famiglie di ogni tipo. Quelle tradizionali, quelle con un genitore single e quelle con due genitori di sesso diverso. I figli di genitori dello stesso sesso potrebbero sentirsi alienati da Peppa Pig e altri bambini potrebbero essere più propensi a maltrattarli, semplicemente per ignoranza. Peppa Pig non è solo divertimento".