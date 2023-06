Come sta la donna sequestrata e violentata in casa dal compagno per 5 ore a Sesto San Giovanni Un 37enne è stato arrestato per aver sequestrato e violentato la propria compagna per 5 ore. Come appreso da Fanpage.it, la donna è stata medicata in ospedale e dimessa con 30 giorni di prognosi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 37enne è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito dalle indagini svolte dagli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni (Milano), l'uomo avrebbe costretto in casa la sua compagna di 34 anni obbligandola ad avere rapporti sessuali con lui e minacciandola con un coltello. Come appreso da Fanpage.it, il 37enne non ha precedenti per reati di questo tipo e non sono mai arrivate denunce per maltrattamenti o violenza suo carico.

L'allarme della sorella

A dare l'allarme era stata la sorella della 34enne. Era venerdì 2 giugno e non riusciva a mettersi in contatto con lei nemmeno telefonicamente. A quel punto, si è recata presso l'abitazione del compagno della sorella. Tuttavia, il 37enne visibilmente alterato le avrebbe impedito di vederla.

La donna ha deciso, quindi, di chiamare la polizia. In pochi minuti gli agenti sono entrati nell'appartamento e alla richiesta di vedere la 34enne, il suo compagno ha risposto dicendo che stava dormendo e che non doveva essere disturbata.

L'arresto del 37enne e le condizioni della vittima

Pochi attimi più tardi, invece, la donna è riuscita a fuggire dalla stanza e l'uomo si è scagliato contro i poliziotti colpendoli al volto. Una volta arrestato il compagno, la 34enne ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello da lui e che per quasi 5 ore l'aveva costretta a stare nel suo appartamento e a compiere atti sessuali dopo averle reso inutilizzabile il cellulare.

L'uomo è stato trasferito al carcere di Monza, mentre la donna è stata portata in ospedale per essere medicata. La 34enne è stata dimessa poco dopo con 30 giorni di prognosi per i lividi lasciati dalle violenze del compagno.