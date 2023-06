Sequestrata in casa e violentata per cinque ore dal compagno: la sorella corre da lei e la salva In un appartamento di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, una donna è stata picchiata, violentata e sequestrata dal compagno per cinque ore: l’uomo è stato arrestato.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna è stata picchiata, violentata e sequestrata dal compagno per cinque ore. Tutto è accaduto in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Qui gli agenti di polizia sono intervenuti dopo che la sorella della vittima non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Alla fine in manette è finito il compagno della vittima, un uomo di 37 anni italiano: dovrà ora difendersi dall'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione delle violenze

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la sorella della vittima si era recata a casa della sorella e del suo compagno perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con la donna e la cosa le è apparsa fin da subito strana. Una volta davanti a casa l'uomo le ha impedito di vedere la sorella, così si è subito preoccupata e ha chiamato la polizia.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, l'uomo ha continuato a mentire. I poliziotti sono entrati nell'appartamento e l'uomo continuava a ripetere che la donna non voleva essere disturbata perché stava dormendo nella loro stanza da letto.

L'abbraccio tra le sorelle

Non appena è stata aperta la porta della stanza, la vittima è corsa fuori abbracciando la sorella. A quel punto l'uomo, messo alle strette, ha colpito al volto i poliziotti. Pochi secondi dopo però per lui sono scattate le manette.

La vittima minacciata con un coltello

La vittima ha raccontato che per quasi cinque ore è stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui: per tutto il tempo il 37enne la minacciava impugnando un coltello. Aveva persino reso inutilizzabile il suo cellulare. L'incubo fortunatamente è finito quando la sorella della donna non è corsa a salvarla e a chiedere aiuto alla polizia.