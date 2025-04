Come sta il bimbo di 8 anni travolto da un’auto in retromarcia mentre giocava con il fratellino a Vignate

video suggerito

Ancora in prognosi riservata, ma cosciente e in condizioni stabili il bambino di 8 anni che è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato investito da un'auto in retromarcia.

A cura di Giulia Ghirardi

Anche se cosciente e in condizioni stabili, si troverebbe ancora in prognosi riservata il bimbo di 8 anni che è stato travolto da un'auto nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 29 aprile, in via Aldo Moro a Vignate, un comune della città metropolitana di Milano.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle ore 18:00, a poca distanza dall’abitazione della famiglia quando il piccolo sarebbe stato travolto da un'auto in retromarcia mentre stava presumibilmente giocando insieme al fratello gemello nei pressi dell'attraversamento pedonale. L'uomo alla guida del veicolo, un anziano di 84 anni, si sarebbe subito fermato per prestare soccorso al bambino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che avrebbero trovato il bambino ancora cosciente ma con ferite gravi, soprattutto agli arti superiori e a quelli inferiori. Dopo le prime cure del caso, i soccorritori, arrivati con ambulanza e automedica, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, specializzato in pediatria.

Al momento, la prognosi rimane riservata, ma il piccolo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale di Vignate, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire se il bimbo sia sbucato improvvisamente o se l’anziano non si sia accorto della famiglia in strada.