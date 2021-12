Come sarà l’albero di Natale firmato Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele a Milano Manca ancora qualche giorno allo svelamento dell’albero di Natale in Galleria Vittorio Emanuele. Al momento è ancora in corso l’allestimento ma c’è attesa per i giochi di luce con i cristalli nelle vie dello shopping.

A cura di Simona Buscaglia

L’allestimento in corso dell’albero in Galleria Vittorio Emanuele

Come sarà quest'anno il tradizionale albero di Natale di Swarovski dentro la Galleria Vittorio Emanuele a Milano? Dopo l'annuncio ieri dell'accensione, come di consueto, il 6 dicembre per quello in piazza Duomo, altro simbolo delle festività per tutti i milanesi, tutti coloro che passano per le vie del centro avranno notato che anche quello sotto la galleria, di solito ricoperto di cristalli, è in corso di allestimento. Se ancora non si conosce di preciso il suo aspetto, quello che è certo è che ci sarà un gioco di luci e cristalli così come siamo stati abituati a vedere ogni anno.

La versione dell'anno scorso

Quello del 2020 si chiamava "Tree of Light" e traeva ispirazione dall'idea di luce eterna per un messaggio di rinascita. Era stato decorato con oltre 10mila luci e molti ornamenti, tra i quali oltre 200 decorazioni in cristallo realizzate a mano e ispirate ai corpi celesti. L'albero di Natale firmato Swarovski era alto 12 metri ed era incorniciato dalla "Volta Celeste", un'installazione che illuminava la cupola di cristallo della Galleria. Alla base, era stata invece pensata un'alcova dorata dove i visitatori potevano scattare foto immersi nelle luci.

Gli altri alberi di Natale in città

L’allestimento dell’albero in piazza Duomo

Oltre al più celebre in piazza del Duomo, e a quello in Galleria ce ne saranno molti altri in città. Uno ad esempio in piazza della Scala, dove i visitatori potranno anche immergersi in un universo di stelle. Un altro in piazza San Carlo, con un'installazione di canniccio e led e anche in piazza Cordusio dove verrà riprodotta in scala la Tour Eiffel, avvolto in uno scenario natalizio fatto di alberi di luce. Altro albero di Natale anche in piazza San Fedele con un'installazione adatta a tutte le famiglie con laboratori di pittura per i più piccoli dove i più piccoli potranno creare il loro addobbo e appendere il loro lavoro. In piazza Tre Torri il primo albero di Natale sospeso della storia di Milano, che si accenderà ogni sera alle ore 17 . In piazza XXIV Maggio l'albero, creato in collaborazione con Radio Deejay, coinvolgerà gli ascoltatori anche con momenti di spettacolo.