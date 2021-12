Come sarà il nuovo campus dell’Università Cattolica a Milano: annunciato il via libera ai lavori In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico all’università Cattolica di Milano, alla quale ha partecipato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il rettore Franco Anelli ha annunciato il via libera ai lavori per il nuovo campus nella vicina caserma Garibaldi. Ecco come sarà.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto: Studio Beretta Associati)

È servita un'occasione speciale, l'inaugurazione dell'anno accademico nel centenario della fondazione, per comunicare un'importante notizia relativa all'Università Cattolica di Milano: il via libera per i lavori di realizzazione del nuovo campus all'interno della caserma Garibaldi, in piazza Sant'Ambrogio e a due passi dalla storica sede dell'Università Cattolica del Sacro cuore, in largo Gemelli. Il rettore Franco Anelli, nella cerimonia alla quale ha partecipato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha spiegato che dopo anni di sforzi "cominciamo a vedere concreta all’orizzonte la possibilità di realizzare un grande campus urbano".

(Foto: Studio Beretta Associati)

L'acquisizione di parte degli spazi dell'ottocentesca caserma Garibaldi, tutelata dalla Soprintendenza, era stata infatti finalizzata anni fa. Nelle scorse settimane sono state perfezionate la consegna dell’ala dove saranno effettuati i lavori di riqualificazione e la convenzione con Palazzo Marino e l’Agenzia del demanio: il prossimo anno potranno partire i lavori, che dovrebbero concludersi nel giro di sei anni.

Come sarà il nuovo campus dell'Università Cattolica a Milano

I rendering del progetto sono disponibili sul sito dello studio Beretta Associati dell'architetto Gianmaria Beretta: si tratta di un restauro conservativo su oltre 54mila metri quadri che mira a creare all'interno dell'edificio 132 aule interrate per un totale di 2.500 posti e un'aula magna da 776 posti. Il progetto si svilupperà dunque prevalentemente sottoterra, mentre in superficie sarà realizzato un ampio volume vetrato tipo "pozzo di luce" dove sarà collocato l'ingresso e ci saranno tutti i collegamenti verticali con gli spazi sottostanti.

(Foto: Studio Beretta Associati)

L'intervento della presidente della Commissione europea

"Dal dicembre 1921 la Cattolica ha formato generazioni di leader italiani – ha detto nel suo intervento la presidente von der Leyen, che ha ricevuto una standing ovation -. E ora una nuova generazione di leader si sta formando tra queste mura. È la generazione che darà forma all’Italia del dopo-pandemia". Una generazione che, a breve, avrà un nuovo campus in cui formarsi.