Come raggiungere il concerto di Marracash e la partita Milan-Verona: tram deviati e fermate della metro chiuse Alle 15 inizierà la partita tra Milan e Verona allo stadio San Siro di Milano mentre alle 16 inizierà il festival Marraggedon all’Ippodromo: per questi due eventi sono state chiuse alcune fermate della metro lilla M5 e saranno deviate alcune linee di bus.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 23 settembre 2023, a Milano si svolgeranno due eventi: il festival Marrageddon del rapper Marracash e la partita di campionato tra Milan e Verona. Il primo si svolgerà all'Ippodromo La Maura mentre il match si disputerà allo Stadio San Siro. Il concerto inizierà alle 16 mentre il fischio d'inizio per Milan-Verona arriverà alle 15.

Considerata la portata dei due incontri, l'Azienda dei trasporti milanesi – su disposizione della Questura – ha previsto alcuni cambiamenti al servizio della metro M5 e di altre linee. Dalle 16.30 alle 18.30 la linea M5 tra San Siro e Lotto farà servizio solo verso Lotto, non al contrario. Le stazioni Ippodromo e Segesta sono chiuse anche verso Lotto mentre tra Lotto e Bignami i treni viaggiano regolarmente.

Come raggiungere l'Ippodromo La Maura per il concerto di Marracash

Per andare al concerto bisognerà utilizzare la linea rossa M1. Atm invita a utilizzare le stazioni più vicine ai cancelli quindi: Bonola o Lompugnano o ancora Uruguay. Chi invece prenderà la linea M5 dovrà scendere a Lotto e cambiare con la M1 fino a Bonola, Lampugnano o Urugay. Per quanto riguarda le linee in superficie, i filobus 90/91 saranno potenziati.

Quest'ultima stazione non ha ascensori e sarà chiusa, insieme alle fermate di Segesta e Ippodromo, alla fine del concerto. Per questo motivo per rientrare bisognerà utilizzare le stazioni di Bonola o Lampugnano. Le tratte della M1 Molino Dorino – Sesto Fs e la linea M5 chiuderanno più tardi mentre la diramazione verso Bisceglie chiuderà al solito orario. Di seguito l'orario di partenza degli ultimi treni della M1 e della M5.

Ultimi treni M1

da Molino Dorino per Sesto 00:56

da Lampugnano per Molino Dorino 01:00

da Lampugnano per Sesto 01:01

da Bonola per Molino Dorino 01:03

da Lotto per Sesto 01:04

da Lotto per Molino Dorino 00:57

Ultimi treni M5

da San Siro Stadio per Bignami 01:00

da Bignami per San Siro Stadio 01:00

I parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, San Donato, Famagosta e Cascina Gobba resteranno aperti fino alle 2. Dopo la chiusura delle metropolitane M2 e M3 i parcheggi possono essere raggiunti con i bus notturni NM2 e NM3. Tutti gli altri parcheggi, che sono consultabili sul sito di Atm, chiudono al solito orario.

Dopo la chiusura delle metro, ci saranno le linee notturne o i bus sostitutivi.

Chi viaggia con la metro rossa M1 potrà scendere a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 (verso il parcheggio di Famagosta) e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3 (verso il parcheggio di San Donato)

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2 (verso il parcheggio di Cascina Gobba)

Chi invece viaggia sulla linea lilla M5 potrà scendere:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2 (verso i parcheggi di Famagosta e Cascina Gobba)

Zara: per cambiare con le linee NM3 (verso il parcheggio di San Donato) e N90/91

Le linee deviate per la partita Milan-Verona allo stadio San Siro

Per quanto riguarda invece la partita, il tram 16 vedrà cancellata – prima del match – la fermata in direzione San Siro Statio M5 di via Rospigliosi. Durante la partita, cambia il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié che sarà invece soppressa dopo la partita.

Il Bus 49 prima della partita devia in entrambe le direzioni tra via Hara e via Morgantini e passerà da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dopo la partita, per un'ora, si avrà la stessa modifica in direzione piazza Tirana. In direzione Lotto M1 M5 i bus deviano tra le fermate di via Novara/via Sant'Elena e piazza Axum/Stadio Meazza.

Il bus 64 salterà fino a fine servizio le fermate da piazza Scolari a via Cilea/via Bacchelli in direzione Bonola. In direzione Lorenteggio salterà le fermate da via Cilea/via Bacchelli a via Balla/via Rizzardi. Passa invec da via Mafalda di Savoia e via Balla.

Il bus 69 devia in entrambe le direzioni tra via Checov/Betti e Bonola M1. Non passerà poi in via Betti. Il bus 78 devia in entrambe le direzioni e salta le fermate tra via San Giusto e via Silva. Passa in via Novara, via Morganitni, via Vodice e piazza Zavattari. Non passerà però da San Siro M5 e Lotto M1 M5. Stessa cosa il bus Q78. Il bus 80 dopo la partita in direzione Quinto Romano devierà e salterà le fermate di via San Giusto, San Siro Stadio e via Harar/via Pinerolo.

Il bus 98 dopo la partita per un’ora circa, non farà servizio tra via Civitali e Lotto Mi M5. Il bus 423 devierà e salterà le due fermate di via San Giusto (verso Milano), la fermata via Harar/Pinerolo (verso Settimo Milanese) e il capolinea San Siro Stadio M5. Farà invece capolinea in via Novara, all’altezza di via Fleming.