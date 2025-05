video suggerito

Come funziona la tecnica del foglio di carta per rubare telefoni al bar e al ristorante: due arresti a Milano Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato due ladri che stavano rubando un telefono in zona Duomo, a Milano, utilizzando la tecnica del foglietto di carta. Avvicinandosi ai tavoli con un pretesto, i malintenzionati coprono con un foglio di carta i cellulari, distraggono i clienti e riprendono il documento portandosi via anche i dispositivi.

Foto di repertorio

Ieri a Milano la Polizia ha arrestato una donna di 27 anni e un uomo di 22 anni sorpresi a rubare telefoni nei bar e nei ristoranti vicino a piazza Duomo utilizzando la tecnica del foglietto di carta. Sfruttando la distrazione delle persone che lasciavano i telefoni appoggiati sui tavoli, i due ladri si avvicinavano ai clienti con un pretesto, coprivano i dispositivi con il foglio e poi se ne andavano riprendendo il foglio insieme ai cellulari.

Ieri pomeriggio, poco dopo mezzogiorno, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato la coppia di ladri mentre si aggirava tra i tavolini dei locali attorno a piazza Duomo. Li hanno tenuti d'occhio pedinandoli fino a quando li hanno visti entrare in azione fuori da un fast food in via Dante. L'uomo si è posizionato all'esterno facendo da palo, mentre la donna è entrata nel ristorante e si è avvicinata ad un tavolo al quale erano seduti tre ragazzi. Uno di loro, un 20enne, si è alzato per andare in bagno lasciando il telefono sul tavolo in custodia degli amici.

É a quel punto che donna si è affiancata al gruppo con la scusa di chiedere un fazzoletto di carta, ha appoggiato il foglio di carta sul telefono e poi, distraendo i due ragazzi, l'ha ripreso insieme al cellulare per poi uscire dal locale e raggiungere il suo complice. Vista la scena, i poliziotti sono intervenuti per bloccare i due ladri e hanno riconsegnato il telefono al proprietario.