Colpisce un poliziotto con un palo di ferro, arrestato un 20enne

Un ragazzo di 20 anni si è scagliato con un palo di ferro contro gli agenti di polizia che lo hanno inseguito a piedi a seguito di uno scambio sospetto avvenuto poco prima nei pressi della Stazione Centrale. Il giovane, successivamente arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha affrontato i poliziotti con un palo di ferro, riuscendo a colpirne uno.

Tutto è successo pochi minuti dopo le 19 di ieri, domenica 27 marzo. Gli agenti, insospettitisi dal suo comportamento, l'hanno seguito fin quando il 20enne, cittadino di origini marocchine, li ha aggrediti con il palo. L'agente rimasto ferito è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Accompagnato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di sei giorni. Il giovane è stato invece accompagnato in carcere.

Agenti della polizia locale di Brescia minacciati e picchiati

Nella serata di sabato 12 marzo, tre agenti della polizia locale di Brescia sono stati minacciati e picchiati da un gruppo di persone. Secondo quanto ricostruito, gli agenti erano intervenuti per soccorrere un uomo prima di essere colpiti da almeno quattro persone che li hanno presi a calci e pugni. Erano le 23 quando le due vigilesse hanno visto in corso Garibaldi un uomo a terra e semi-svestito. Si sono quindi avvicinate per cercare di capire quali fossero le sue condizioni. A un certo punto, almeno cinque persone le hanno aggredite e hanno iniziato a urlare anche contro la persona a terra. In loro soccorso è intervenuto un collega, anch'egli colpito dal gruppo.