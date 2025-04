video suggerito

Cocaina a domicilio nella scatola da scarpe, arrestato un 38enne per spaccio: indagata una 21enne Ieri, venerdì 19 aprile, la polizia ha arrestato un uomo di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a San Donato Milanese (Milano). Per lo stesso reato, è indagata anche una cittadina filippina di 21 anni.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della serata di ieri, venerdì 19 aprile, la polizia ha arrestato un uomo di 38 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a San Donato Milanese (Milano). Per lo stesso reato, è indagata anche una cittadina filippina di 21 anni.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, intorno alle ore 21:00 di ieri, gli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile milanese, avrebbero notato una ragazza ferma sul marciapiede in via Unica Poasco, a San Donato Milanese, in attesa di qualcuno. Poco dopo i poliziotti avrebbero notato un’auto con a bordo due persone avvicinarsi alla ragazza e quindi scambiare qualcosa con la giovane prima di allontanarsi.

Insospettiti da quanto accaduto, gli agenti avrebbero fermato la 25enne, trovata in possesso di una dose di cocaina. Successivamente è stata fermata l’auto con a bordo il 38enne e la 21enne in via Parri all'angolo con via Emilia. All’interno della vettura sarebbero stati rinvenuti e sequestrati 16 involucri di cocaina dal peso di circa 15 grammi mentre all’interno della borsa in uso alla 21enne sarebbero stati rinvenuti 1.440 euro in banconote di vario taglio.

Infine, presso l’abitazione del 38enne a San Giuliano Milanese (Milano), i poliziotti avrebbero rinvenuto altri 1.500 euro in contanti, una scatola di scarpe con all’interno 380 grammi circa di cocaina suddivisa in più involucri, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento. Il 38enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sanzionato poiché era alla guida senza la patente di guida che gli era stata precedentemente revocata. Indagata la 21enne.