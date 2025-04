Vende cocaina e si fa pagare con uno sconto su un pezzo di ricambio per l’auto: 29enne arrestato

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

La cocaina sequestrata dai carabinieri di Roverbella

Un 29enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti lo scorso sabato 5 aprile a Roverbella (in provincia di Mantova). I carabinieri lo avrebbero sorpreso mentre tentava di vendere cocaina a un 37enne il quale gli avrebbe offerto uno sconto su un ricambio per un'auto che gli avrebbe dovuto vendere. L'acquirente è stato poi segnalato alla Prefettura di Mantova come assuntore di sostanze stupefacenti.

I militari stavano percorrendo via Circonvallazione per una perlustrazione nel pomeriggio del 5 aprile quando, ad un certo punto, avrebbero notato la presenza di un furgone a bordo strada con una porta aperte e tre persone vicino che parlavano tra di loro. Avvicinandosi, avrebbero sentito odore di hashish e per questo motivo avrebbero deciso di fermarsi per un controllo più approfondito.

Vedendoli arrivare, un 29enne di nazionalità marocchina avrebbe provato a disfarsi di un involucro senza farsi notare. I carabinieri, però lo hanno visto e, dopo averlo perquisito, hanno scoperto che aveva provato a lanciare via nove piccoli pacchetti con dentro quasi nove grammi di cocaina. Insieme a lui c'era un 24enne, suo connazionale, che aveva con sé 3,5 grammi di hashish.

Indagando, i militari hanno scoperto che il terzo uomo, un 37enne italiano residente a Porto Mantovano, si era messo d'accordo con il 29enne per l'acquisto di cocaina. L'uomo avrebbe scalato, poi, il prezzo della droga al pezzo di ricambio per auto che avrebbe dovuto vendergli poco dopo. Alla fine, il 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli altri due sono stati segnalati alla Prefettura di Mantova quali assuntori di sostanze stupefacenti.