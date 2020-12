Un uomo di 25 anni, originario del Gambia, è stato trovato senza vita in un fossato nei pressi di Mortara, nel Pavese.

Senzatetto trovato morto in un fossato a Mortara

A trovare il corpo è stato un uomo che lavora nella zona, che ha subito dato l'allarme. Sul posto, poco prima delle 13 di oggi, giovedì 31 dicembre, sono accorsi gli operatori del 118 con ambulanza e automedica. Ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso del giovane, il cui cadavere affiorava dall'acqua, alta non più di 30-40 centimetri.

Deceduto a 25 anni per un malore, forse dovuto al freddo

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri. In breve è stato possibile identificare il giovane: si tratta di un senza fissa dimora che si vedeva spesso a Mortara e che trascorreva le notti sotto i ponti o dove gli capitava. Il primo esame del corpo ha escluso l'ipotesi di morte violenta. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che il giovane gambiano sia finito nel fosso per un malore, o perché era in stato di ubriachezza (in tasca aveva alcune lattine di birra). A causare il decesso sarebbe stato quindi il freddo intenso di queste notti invernali. È stata disposta l'autopsia per stabilire con precisione le cause della morte.

A Milano clochard senza vita durante la nevicata

Lo scorso 28 dicembre, nel corso di un'intensa nevicata, un clochard è stato trovato senza vita a Milano. L’uomo, di 76 anni, era steso a terra quando è stato avvistato da alcuni passanti in zona Quarto Cagnino. Non è chiaro se abbia avuto un malore a causa del freddo, un arresto cardiaco o sia rimasto vittima di una caduta. Viene comunque escluso un atto doloso. Inutile la corsa in ospedale.