Clochard in fin di vita sotto i portici in centro a Milano: soccorso dai passanti Si tratta di un senzatetto di circa 70 anni, originario dell’Est Europa, trovato accasciato a terra sotto i portici di piazza San Babila a Milano. Negli ultimi dieci giorni sono già morti per strada tre clochard.

Tre clochard morti negli ultimi dieci giorni a Milano. E tra poco, forse, potrebbe arrivare pure la quarta vittima.

Si tratta di un senzatetto di circa 70 anni, originario dell'Est Europa, che è stato trovato accasciato a terra e in fin di vita sotto i portici di piazza San Babila a Milano. I soccorsi sono stati allertati dai passanti, che intorno alle 17.30 hanno chiamato i sanitari del 118: trasportato al Pronto soccorso in codice rosso, si trova ora ricoverato all'ospedale Policlinico.

"Non tutti riescono a trovare un riparo"

Una vera e propria emergenza, vittima dopo vittima. Di freddo e di indifferenza. "Il numero di senza tetto è aumentato un po' negli ultimi anni", ha dichiarato il fondatore dei City Angels Mario Furlan a Fanpage.it. "Credo che la cosa più importante da fare ora sia facilitare e velocizzare gli ingressi nei centri di accoglienza, perché non tutti riescono a trovare un riparo".

E così nei giorni scorsi sono morti un 68enne in piazza Michelangelo Buonarroti, un 52enne nel sottopasso Mortirolo a pochi passi dalla stazione Centrale, un 60enne in piazza Biancamano. "I centri per l'impiego che già ci sono di solito sono burocratici, lenti. Dobbiamo facilitare il loro reinserimento nella società", sempre le parole di Mario Furlan.

Che ha poi lanciato un appello alla politica. "La cosa bella sarebbe avere anche nel corso dell'anno lo stesso numero di centri d'accoglienza aperti d'inverno. So che sarebbe un grande investimento per l'amministrazione, ma solo così possiamo continuare a offrire un sostegno alla persona e corsi di formazione. Forse è impossibile, ma sarebbe molto bello".