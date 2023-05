Clarissa Spadaro morta a 5 anni, indagata anche la donna alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente La donna che era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente in cui ha perso la vita Clarissa Spadaro è indagata per omicidio stradale. Come per la mamma della bambina, si tratta di un atto dovuto.

A cura di Enrico Spaccini

Clarissa Spadaro

Clarissa Spadaro è morta lunedì scorso, 22 maggio, in seguito a un incidente stradale a Vigevano (Pavia). Aveva solo 5 anni e si trovava in auto con la madre che la stava portando a fare una vaccinazione. In seguito a un incidente, la bambina è deceduta e sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sono due le persone indagate: la madre di Clarissa e la 46enne che guidava l'auto con cui si sono scontrate.

Per entrambe, si tratta di un atto dovuto. Gli agenti della polizia stradale stanno continuando i loro accertamenti e per procedere tutelando le persone coinvolte è stato necessario iscrivere le due donne nel registro degli indagati. Determinante per le indagini sarà tracciare i loro cellulari, cosa che permetterà di verificare anche se siano stati utilizzati al momento dell'incidente.

La dinamica dell'incidente

Erano le 12:30 di lunedì 22 maggio quando Clarissa era a bordo della Honda Jazz condotta dalla madre 38enne. La bambina, che viveva con i genitori nel vicino paese di Cassolnovo, doveva fare alcune vaccinazioni. Arrivate all'incrocio tra via Quarto e via Mentana, la loro auto si è scontrata con una Lancia Ypsilon. L'impatto è stato così violento da far sbalzare Clarissa fuori dall'auto, passando per un finestrino aperto e finendo contro un cartello stradale. La bambina è morta poco dopo.

L'impatto è avvenuto su una fiancata dell'Honda, quindi è probabile che una delle due conducenti abbia mancato una precedenza. Questo è un punto da chiarire, così anche quello della presenza di un seggiolino e se la bambina viaggiasse o meno con la cintura di sicurezza.

Disposta l'autopsia sul corpo della bambina

Le due donne alla guida delle auto coinvolte sono rimaste illese. La madre di Clarissa è stata soccorsa in stato di shock, mentre la 46enne è stata accompagnata al Policlinico San Matteo di Pavia per alcuni accertamenti.

L'autorità giudiziaria, nel frattempo, ha disposto la perizia necroscopica sulla salma della piccola che tra pochi mesi avrebbe compiuto sei anni ma la data non sarebbe stata ancora fissata. Una volta eseguita, sarà definita la data del funerale.