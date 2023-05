Bimba di 5 anni morta sbalzata fuori dal finestrino: la madre è accusata di omicidio stradale È accusata di omicidio stradale la madre della bimba di 5 anni morta nell’incidente a Vigevano, in provincia di Pavia.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

La madre della piccola Clarissa, la bimba di 5 anni morta in un incidente, è ora accusata di omicidio stradale. La mamma, che era alla guida dall'auto, ora risulta nel registro degli indagati come atto dovuto per fare verifiche sul caso.

La dinamica dell'incidente

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la piccola si trovava in auto con la madre di 38 anni quando a Vigevano, in provincia di Pavia, sono state coinvolte in un incidente. L'auto con alla guida la madre si è scontrata con un'altra vettura: la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dal finestrino aperto dell'auto.

Intervento dei soccorsi

Sul posto, dopo l'incidente, sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118. Ma al momento del loro arrivo la piccola era già in coma: è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Vigevano. Qui purtroppo nessun tentativo di salvarle la vita è stato utile: la piccola è morta poco dopo.

Illese le due donne al volante

Le donne alla guida delle due auto coinvolte nell'incidente sono rimaste illese: la madre, 46 anni, è stata soccorsa in stato di shock, mentre è stata condotta al Policlinico San Matteo di Pavia la donna al volante dell'altra macchina, una Lancia Ypsilon.

Le indagini della Procura

Ora bisognerà capire se la piccola era messa in sicurezza in auto come prevede la legge. Gli inquirenti faranno tutti gli accertamenti del caso. La salma della piccola è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Poi si procederà con i funerali.