Circa 1.500 scatole di antinfiammatori pronte alla vendita illegale: scoperta una farmacia abusiva Un commerciante di 38 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver aperto una farmacia senza autorizzazione e aver messo in commercio farmaci con marchi illegali in Italia.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva nascosto nel magazzino di un minimarket circa 1.500 scatole di antinfiammatori contenenti in tutto oltre 35.600 compresse. È quello che hanno trovato le forze dell'ordine in un negozio di via Padova a Milano. I medicinali erano custoditi illegalmente nel retrobottega: sulle scatole erano evidenti una etichetta scritta in lingua cinese e l'altra scritta in una delle lingue dell'Est. Insomma, tutte prive dell'autorizzazione Aifa: ovvero l'unica che può permettere la vendita in Italia di prodotti simili.

A gestire la farmacia illegale un uomo di 38 anni

Nei guai è finito il proprietario di 38 anni, originario della Cina: è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver aperto una farmacia senza autorizzazione e aver messo in commercio farmaci privi di autorizzazione necessaria. Ora, come riporta Milano Today, rischia, per quanto riguarda l'apertura della farmacia, l'arresto di un mese e un ammenda tra i 2.580 e i 5.160 euro. Mentre per il commercio di farmaci illegali l'arresto fino a un anno e un'ammenda da 2mila a 10mila euro. La scoperta da parte degli agenti di polizia è avvenuta durante una normale attività di controllo nel minimarket: una volta all'interno hanno notato scatole di integratori insieme a materiale elettrico e di cancelleria. Oltre che latte e scatole di biscotti. Insospettiti i poliziotti hanno chiesto di controllare il magazzino e qui hanno trovato le scatole di medicinali di un marchio sconosciuto in Italia: i farmaci erano venditi anche per sconfiggere i sintomi Covid. Tutto ora è stato messo sotto sequestro, mentre il commerciante rischia l'arresto e le ammende.