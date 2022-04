Brescia, maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale Maestro di arti marziali di 52 anni in manette a Brescia. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, esercizio abusivo della professione medica, commercio abusivo di farmaci illegali e truffa aggravata. Denunciati anche la moglie e un amico, broker finanziario.

I carabinieri di Chiari e di Cologne, paesi della provincia di Brescia, hanno arrestato nella giornata del 20 aprile un uomo di 52 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata, esercizio abusivo della professione medica, commercio abusivo di farmaci illegali e truffa aggravata. Attualmente si trova ai domiciliari in attesa di essere interrogato. Denunciati a piede libero invece la moglie di 42 e un altro uomo di 53 anni, broker finanziario.

Maestro di arti marziali arrestato con l'accusa di violenza sessuale

L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia dopo la richiesta della Procura della Repubblica locale. Secondo quanto comunicato dall'Arma, il 52enne maestro di arti marziali, principale indagato per violenza sessuale aggravata, avrebbe sfruttato il suo carisma per indurre alcuni allievi e alcune allieve a dipendere psicologicamente da lui. Li avrebbe infatti indotti a sessioni di sesso di gruppo a cui il 52enne stesso avrebbe preso parte insieme alla moglie. Quest'ultima sarebbe l'organizzatrice dei vari incontri. Alcune donne, vittime dell'abuso, hanno denunciato di essere state violentate sessualmente durante queste occasioni. Inoltre, nella medesima palestra in cui il 52enne insegnava arti marziali, l'indagato avrebbe praticato anche agopuntura senza averne titolo, oltre a prescrivere farmaci anoressizzanti o finalizzati al miglioramento/potenziamento delle prestazioni sessuali. I carabinieri ricordano che il commercio di tali prodotti medici in Italia è proibito, motivo per cui l'uomo dovrebbe averli importati dall'estero. I militari hanno posto sotto sequestro la palestra. Tra coloro finiti in manette, anche un broker finanziario amico del maestro di arti marziali tramite il quale l'indagato avrebbe ottenuto soldi da parenti dei clienti della palestra promettendo rendite mensili mai elargite.