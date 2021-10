Cinque ragazzi ricoverati in ospedale dopo una rissa tra ubriachi in un locale di Gallarate Cinque giovani, quattro ragazzi e una ragazza, sono stati ricoverati al pronto soccorso a seguito di una rissa nata, pare, da un diverbio scoppiato per il troppo alcol. È successo nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre a Gallarate, in provincia di Varese. I giovani sono stati identificati dalla polizia che ha raccolto le testimonianze dei presenti.

Rissa tra giovani ubriachi, cinque ricoverati al pronto soccorso

Secondo quanto riportato da La Prealpina, per il momento non sarebbero ancora state depositate denunce per quanto accaduto. Starà ai poliziotti ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, cercando di carpire anche i motivi della rissa che è costata il trasporto al pronto soccorso ai cinque. Stando alle informazioni trapelate sinora, tutto è successo dopo le due di notte quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del numero unico 112. Sul posto, in via Milano, si sono precipitate due ambulanze e le volanti della polizia. Gli agenti e i soccorritori hanno trovato i cinque giovani visibilmente alticci e feriti. Prima che il personale medico li medicasse, sono stati tutti identificati dai poliziotti che, mentre i ventenni venivano portati in ospedale, raccoglievano le testimonianze dei presenti. Pare che la lite, poi degenerata in rissa, sia partita da un diverbio causato dal troppo alcol. La Prealpina riporta di altre aggressioni a Gallarate risalenti al periodo tra la fine di settembre, dove un uomo è stato raggiunto da un calcio per difendere un'amica, molestata da un ragazzo.