Ciclista travolto e ucciso da un’auto: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale Non ce l’ha fatta il ciclista di 50 anni investito da un’auto in mattinata mentre si trovava lungo la strada provinciale che collega Gaggiano e Cisliano, alle porte di Milano: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Era rimasto ferito in modo gravissimo in un incidente lungo la strada provinciale che collega Gaggiano e Cisliano, alle porte di Milano. L'uomo, un ciclista di 50 anni, è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza in elisoccorso. Dalle prima informazioni l'incidente era avvenuto poco prima le 9 quando è stato travolto da un'auto mentre era in bicicletta. L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire ma i medici e i sanitari una volta sul posto hanno accertato le gravissime condizioni di salute della vittima. Subito è stato chiesto l'immediato intervento dell'elisoccorso: stabilizzato l'uomo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è morto purtroppo poche ore dopo.

Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente

Spetta ora alle forze dell'ordine capire l'esatta dinamica dell'incidente e constatare eventuali responsabilità. Al momento certo è che alla guida dell'auto c'era una donna di 47 anni: lei non avrebbe riportato ferite gravi ma solo qualche contusione. I militari hanno messo in sicurezza l'area con l'ausilio dei pompieri e avviato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

