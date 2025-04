video suggerito

Ciclista travolta da un mezzo nel Comasco: grave una donna Una ciclista di 44 anni è stata investita da un’auto in transito a Mozzate, comune che si trova in provincia di Como. La donna è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 8 aprile, si è verificato un incidente stradale a Mozzate, comune che si trova in provincia di Como. Una ciclista è stata travolta da un mezzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La ciclista è in gravi condizioni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino. La ciclista, una donna di 44 anni, stava pedalando lungo via Antonio Guffanti quando è stata centrata in pieno da un mezzo in transito all'altezza del civico 46. Sono stati subito chiamati i mezzi di soccorso. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze, automediche e un elicottero arrivato in codice rosso.

Le condizioni della ciclista sono apparse subito gravi: dopo averle fornito le prime cure sul posto, è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Questo significa che, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sono inoltre intervenuti i carabinieri di Cantù che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori dettagli su ciò che è accaduto. Fondamentali potrebbero essere le parole della 44enne. Non è chiaro se l'altro conducente sia rimasto ferito.