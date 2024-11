Ciclista investito sulla strada provinciale: trasferito d’urgenza in ospedale

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, domenica 10 novembre, si è verificato un incidente stradale a Introbio, un comune che si trova nella provincia di Lecco. Un ciclista è stato investito mentre stava pedalando sulla strada provinciale 62. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari de 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. Il sinistro è avvenuto alle 9.15 di questa mattina. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato immediatamente i medici e i paramedici del 118 in codice rosso e con un'ambulanza. Inizialmente si pensava che l'incidente fosse grave. Una volta arrivati, gli operatori sanitari hanno trovato l'uomo ferito, ma non in pericolo di vita.

Il ciclista – un 49enne – è stato quindi stabilizzato e trasferito all'ospedale di Lecco in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno infatti svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Al momento, infatti, non è chiaro quale altro veicolo sia stato coinvolto né come sia avvenuto l'incidente.

Nelle prossime ore si potranno avere sicuramente maggiori dettagli. Ovviamente, per consentire tutte le operazioni, la strada è stata chiusa al traffico. Non risultano però problemi alla circolazione. Una volta concluse, il tratto sarà riaperto.