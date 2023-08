Ciclista investito da un’automobile, ha picchiato la testa contro il parabrezza: morto In provincia di Pavia un ciclista è morto in un incidente stradale: è stato investito da un’automobile ed è finito contro il parabrezza. È morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Un ciclista è morto in un incidente stradale: è successo nella serata di ieri, mercoledì 30 agosto, in Lomellina, un territorio che si trova nella provincia di Pavia. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente in Lomellina

Sono ancora poche le informazioni relative a questo incidente stradale. Stando a quanto riportato fino a questo momento, il ciclista si trovava sulla strada provinciale 192: si tratta di un tratto che collega Gravellona a Vigevano. A un certo punto, per cause ancora da definire, la sua bicicletta è stata urtata violentemente da un'automobile che procedeva nella stessa direzione. L'impatto è stato violentissimo.

L'uomo ha sbattuto contro il parabrezza ed è morto sul colpo

La vittima sarebbe stata sbalzata dalla sella della sua bicicletta. Avrebbe quindi picchiato la testa sul parabrezza dell'automobile. È poi finito in una risaia che costeggia la strada provinciale. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Leggi anche Ferito alla testa dopo la lite per una precedenza stradale con un ciclista, muore un uomo di 65 anni

Purtroppo per l'uomo – di cui ancora non si conosce l'identità – non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I traumi riportati, infatti, erano troppo gravi.

Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertarne eventuali responsabilità. Non sono note le condizioni del conducente del veicolo.