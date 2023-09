Ciclista investita da un autobus a Milano, le ha schiacciato la gamba con una ruota: è grave Una donna di 65 anni è stata investita da un autobus mentre si trovava in sella alla sua bici. È successo questa mattina a Milano. La 65enne ha riportato una ferita a una gamba.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 18 settembre, una donna è stata investita da un autobus mentre si trovava sulla sua bicicletta a Milano. La ciclista è stata trasferita in ospedale: non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso.

La ciclista investita a Milano ha riportato un trauma a una gamba

Sulla base di quanto rivelato fino a questo momento, l'incidente si è verificato intorno alle 8.30 e precisamente tra via Rogoredo e via Impastato: la 65enne si trovava in sella alla sua bici quando è stata travolta da un mezzo pubblico che stava svoltando. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno trasferito la donna in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

Ferita anche una passeggera del bus

La ciclista avrebbe riportato un trauma a una gamba: le ruote del bus, infatti, le avrebbero schiacciato l'arto. Anche una passeggera del bus della linea 121 avrebbe riportato una contusione a causa della frenata improvvisa del mezzo. È stata portata in codice verde all'ospedale di San Donato Milanese. Gli agenti della polizia locale ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.