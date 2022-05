Ciclista di 21 anni investito a Milano: è in gravissime condizioni Un ciclista di 21 anni è stato trasferito d’urgenza in ospedale dopo che è stato investito mentre si trovava sulla strada provinciale Rivoltana (Milano).

A cura di Ilaria Quattrone

Un ciclista di 21 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo che nella prima giornata di oggi, martedì 24 maggio, è stato investito mentre percorreva la strada provinciale Rivoltana, in provincia di Milano. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118 che ha trasferito d'urgenza il ragazzo in ospedale.

Richiesto l'intervento di un elisoccorso

L'incidente si è verificato nella zona industriale di Liscate pochi minuti prima delle 7: l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di due ambulanze e un'automedica. Le condizioni del 21enne sono apparse subito molto gravi: per questo motivo è stato richiesto l'intervento anche di un elicottero. Il 21enne è stata trasportato in ospedale in codice rosso: non è chiaro però in quale struttura sia stato trasferito né che tipo di traumi abbia riportato. Per il momento non si sa nemmeno se, al momento dell'arrivo dei sanitari, fosse cosciente o meno.

Ferito anche un uomo di 51 anni

Oltre a lui, è rimasta ferita una seconda persona: si tratta di un uomo di 51 anni. Le sue condizioni sembrerebbero essere meno gravi rispetto a quelle del 21enne. Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: i primi stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità, i secondi hanno invece messo in sicurezza l'intera area così da poter consentire tutte le operazioni di soccorso.