Chiuse le indagini sul medico accusato di abusi sessuali: tra le 20 presunte vittime anche una minorenne Salgono a 20 le presunte vittime di Alessandro Antonelli, medico di base di Cernobbio accusato di abusi sessuali sulle sue pazienti. Tra le accusatrici anche una ragazza minorenne.

A cura di Francesco Loiacono

Alessandro Antonelli, il medico accusato di aver abusato di 20 pazienti

Sono salite a venti le donne che accusano Alessandro Antonelli, medico di base 59enne di Cernobbio, di aver abusato sessualmente di loro. Tra le accusatrici figura anche una ragazza minorenne. È quanto emerge dall'avviso di conclusione delle indagini nei confronti del professionista comasco, come riportato dal quotidiano "Il Giorno".

Antonelli, sposato e con un passato da medico ospedaliero, era stato arrestato alla fine di febbraio dai carabinieri, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Como, per presunti abusi che allora riguardavano sette pazienti. Dopo l'arresto però altre donne si sono fatte avanti, denunciando di aver subito violenza dall'uomo. Stando alle accuse Antonelli avrebbe approfittato delle pazienti durante delle visite nel suo ambulatorio di Cernobbio, rinomata località sul lago di Como in cui esercitava come medico di base dall'estate del 2020, dopo che il medico precedente era andato in pensione.

I presunti abusi sarebbero avvenuti quasi tutti nel suo studio di via Baragiolo a partire dal gennaio 2021, tranne un episodio: una paziente ha infatti raccontato di essere stata visitata dal medico nel 2017 all'ospedale Sant'Anna di Como dopo un incidente stradale, e che nel corso della visita sarebbe stata palpeggiata senza alcun motivo apparente da Antonelli nelle parti intime. Una dinamica sostanzialmente simile a quella degli altri presunti abusi, tutti avvenuti durante visite generiche ambulatoriali durante le quali il medico avrebbe però sempre trovato il modo di far spogliare le sue pazienti e di palpeggiarle nelle parti intime.

Una delle testimonianze: Avevo coliche renali, mi ha fatto una visita anale e vaginale

Emblematico il racconto che una delle presunte vittime del medico aveva fatto alla trasmissione tv "Iceberg Lombardia" in onda su Telelombardia: "Mi ha chiusa dentro lo studio, avevo delle forti coliche addominali e in modo burbero mi ha fatto una visita rettale e ginecologica chiudendomi dentro lo studio e palpandomi il seno – ha detto la donna –. Io ho chiesto cosa stesse facendo e lui mi ha riposto: ‘Io sono un medico ospedaliero, lavoro come dico io. Lei stia zitta'. È durata 20 minuti buoni e da allora sono traumatizzata. Non ho denunciato subito perché tutti mi dicevano ‘tanto non gli fanno niente, è la tua parola contro la sua'". Adesso, dopo la chiusura delle indagini, per il medico si profila la richiesta di rinvio a giudizio.