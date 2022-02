Medico di famiglia arrestato per violenza sessuale: abusi su almeno sette pazienti È stato arrestato un medico di famiglia a Como accusato di aver violentato almeno sette pazienti: le avrebbe fatte spogliare e poi toccate nelle parti intime.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbero almeno sette le vittime di violenze sessuali da parte di un medico di famiglia di Como. Questo è, per il momento, quanto scoperto dai carabinieri di Como che ieri pomeriggio, martedì 22 febbraio, hanno arrestato un medico di base. Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo abbia invitato le vittime a spogliarsi toccandole poi nelle parte intime senza motivo e compiendo a volte anche degli atti sessuali.

Le indagini iniziate a dicembre

L'uomo avrebbe una studio in provincia di Como: ieri i militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Como, arrestando il medico nel suo ambulatorio. Le indagini, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", sarebbero iniziate a dicembre dopo che, alcune pazienti, hanno sporto denuncia. Il 59enne è stato portato in carcere a Bassone.

A Catanzaro arrestato medico che avrebbe violentato 63 pazienti

Anche ieri, un altro medico – questa volta un cardiologo – è stato arrestato dai carabinieri di Catanzaro con l'accusa di abusi sessuali sulle pazienti: stando alle indagini, avrebbe violentato nel suo studio privato a Soverato almeno 63 donne spacciandosi per un ginecologo. Le avrebbe attirate per una visita ginecologica specialistica, per poi violentare o indurle a compiere atti sessuali. Il riconoscimento delle donne è stato reso possibile dalle telecamere di videosorveglianza installate nello studio. Sono stati inoltre sequestrati i cellulari e i computer dove il medico avrebbe conservato i codici di criptaggio per accedere alle telecamere dello studio.