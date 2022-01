Chiuse le discoteche “Play” e “The Beach”: niente mascherine e distanziamento tra i clienti Altre due discoteche sono state chiuse a Milano perché sono stati trovati clienti intenti a ballare senza mascherina e senza rispettare il distanziamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora due discoteche chiuse perché non rispettavano le disposizioni anti-Covid: è successo a Milano nella serata di ieri, venerdì 21 gennaio. Gli agenti della polizia locale hanno infatti chiuso sia la discoteca Play che il The Beach. Solo una settimana fa era stata chiusa la discoteca Hollywood – adesso riaperta – ed era stato multato il locale Tocqueville. Anche in questi due casi erano state violate le norme anti-Covid.

Chiuse le discoteche Play e The Beach

Nel caso della discoteca Play, che si trova in viale Monte Grappa, sono stati trovati i clienti senza mascherine che non rispettavano il distanziamento e che erano intenti a ballare. Stessa cosa alla discoteca The Beach di via Corelli. Per questo motivo, gli agenti hanno quindi disposto la chiusura di cinque giorni oltre alla sanzione che i titolari dovranno pagare. Domenica scorsa invece era toccato al Pura Vida, discoteca che si trova in via Boncompagni. Anche in questa occasione, erano state trovate quattrocento persone senza mascherine.

Altre discoteche sono state chiuse o multate a Milano

Venerdì scorso era invece toccato all'Hollywood e al Tocqueville. Nel primo caso, nel locale di corso Como erano state trovate duecento persone che ballavano senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. La discoteca Hollywood era stata quindi chiusa per cinque giorni e il titolare era stato multato. Per quanto riguarda il Tocqueville invece, non si era proceduto con la chiusura della struttura, ma solo con la sanzione del titolare. In questo caso erano stati trovati 150 clienti sempre senza mascherina e non distanziati.