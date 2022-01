Milano, in 150 ballano senza mascherina: chiuso per cinque giorni il Play Club In centocinquanta sono stati trovati a ballare senza distanziamento e senza mascherina dagli agenti della polizia locale. Il locale in questione, il Play Club di via Monte Grappa, è stato quindi chiuso per i prossimi cinque giorni.

Immagine di repertorio

In centocinquanta sono stati trovati a ballare senza distanziamento e senza mascherina dagli agenti della polizia locale. Il locale in questione, il Play Club di via Monte Grappa, è stato quindi chiuso per i prossimi cinque giorni e il suo gestore sanzionato. Multa anche per i clienti trovati senza dispositivo di protezione individuale. Gli avventori sono stati sorpresi a ballare nonostante fino a domani, lunedì 31 gennaio, sia vietato danzare nei locali pubblici come da disposizioni governative. Il Play Club era già stato sanzionato e chiuso in passato per gli stessi motivi.

Mangiano al sushi senza green pass: 77 denunciati

Nella serata di venerdì la polizia di Milano ha fatto chiudere per cinque giorni il ristorante Wok of Milan di via Cenisio. Il motivo? Al suo interno gli agenti hanno trovato 77 persone su 88 presenti sprovviste di green pass. Erano circa le 20 quando gli agenti sono entrati nel ristorante e solo in 11 hanno saputo mostrare la propria certificazione verde.

Ristorante già chiuso un mese fa per lo stesso motivo

Lo scorso dicembre, nello stesso locale, durante un nuovo controllo tutti i clienti sono stati trovati non in possesso della certificazione e il locale era stato chiuso per cinque giorni. Stesso epilogo a seguito del nuovo controllo, con il ristorante che dovrà tenere le saracinesche abbassate fino a mercoledì. Tutti gli avventori trovati senza green pass sono stati multati, così come il titolare del locale che dovrà versare 400 euro.