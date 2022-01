In 25 ballano senza mascherina: discoteca chiusa e multe per tutti a Milano La scorsa sera i carabinieri hanno sorpreso 25 persone intente a ballare in una discoteca di Milano nonostante i divieti e senza indossare le mascherine. I clienti e il titolare sono stati multati.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Scade ufficialmente oggi, lunedì 31 gennaio, lo stop alle attività di discoteche e sale da ballo, anche se il divieto potrebbe essere prorogato in giornata dal Governo. A Milano comunque, divieto o no, la gente continua a ballare come se nulla fosse nei locali che dovrebbero essere aperti solo per attività di ristorazione. E lo fa anche senza proteggersi dal rischio Covid, molto elevato in luoghi chiusi. Lo dimostra quanto scoperto dai carabinieri nella notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio: nella discoteca Republic Milano di piazza della Repubblica i militari dell'Arma hanno sorpreso una cinquantina di persone intente a ballare. La metà circa dei clienti, inoltre, si muoveva sulla pista da ballo senza indossare alcun dispositivo di protezione individuale. Tutte le persone senza mascherina sono state identificate e saranno sanzionate con 400 euro di multa. Lo stesso importo dovrà pagare anche il titolare della discoteca, al quale è stata inoltre notificata la chiusura della sala da ballo per un giorno.

Chiusa nella stessa notte anche un'altra discoteca di Milano

È andata peggio al titolare di un'altra discoteca milanese, il Play Club di via Monte Grappa. In questo caso i giorni di chiusura disposti dalla polizia locale sono stati cinque. Dal controllo dei "ghisa" andato in scena sempre nella notte tra sabato e domenica scorsi, infatti, è emerso che nonostante i divieti nel locale erano in 150 a ballare senza mascherine né distanziamento. Tutti i clienti sono stati sanzionati, così come il titolare della discoteca: già in passato peraltro il Play Club era stato chiuso per gli stessi motivi.