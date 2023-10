Chiusa nella notte una discoteca abusiva: fuori in coda per entrare c’erano 700 ragazzi Una discoteca in via Sbodio, tra la stazione di Lambrate e il fiume Lambro, è stata chiusa nella notte dagli agenti di polizia perché abusiva: centinaia e centinaia erano i ragazzi sia all’interno che all’esterno della struttura.

A cura di Giorgia Venturini

Nella notte gli agenti di polizia sono intervenuti con i vigili del fuoco per far chiudere una discoteca in via Sbodio, tra la stazione di Lambrate e il fiume Lambro. La struttura era completamente abusiva: si tratta di un capannone di 250 metri quadrati transennato. Tutto organizzato: all'interno i ragazzi ballavano sulla musica di un deejay ed era possibile sedersi anche in una zona "movida" con tavolini e sedie sparse un po' ovunque. E tutto senza nessun tipo di autorizzazione, permesso e licenza.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato 700 ragazzi in attesa di entrare. I giovani, sia quelli già all'interno che quelli fuori in coda, sono stati fatti allontanare. Così i vigili del fuoco e i poliziotti hanno iniziato a fare tutti i controlli del caso: appena fuori dalla struttura sono state trovate bombole di gas una accatastata sull'altra. E ancora: non era presente alcun estintore, così come maniglioni antipanico per le uscite o luci di emergenza.

Nella nottata l’attività è stata fatta chiudere, mentre quello che doveva essere il titolare della struttura, un uomo di 34 anni, è stato multato e denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Proseguiranno nei prossimi giorni tutti gli accertamenti del caso.