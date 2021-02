Lo scorso 27 gennaio, nel Giorno della memoria, avevano pensato bene di infangare il significato di quella ricorrenza realizzando delle scritte antisemite sui muri della scuola media di Chiuduno, paese in provincia di Bergamo. Adesso però, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli autori dell'imbrattamento sono stati individuati e denunciati: si tratta di due ragazzini minorenni.

A comunicare la notizia è stato il sindaco del paese, Stefano Locatelli: "Mi ero detto fiducioso e con grande piacere vi comunico che sono stati identificati gli autori delle scritte ingiuriose fuori dalle scuole medie – ha scritto sul gruppo Facebook del paese -. Grazie alle telecamere, e dopo un’attenta e lunga attività di indagine, la polizia locale di Chiuduno – in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Grumello del Monte – è risalita agli autori di quel brutto gesto. Si tratta di due minorenni. Ora la giustizia farà il suo corso".

Il sindaco aveva offerto ai responsabili la possibilità di scusarsi

Era stato lo stesso primo cittadino, sempre su Facebook (oltre che alle autorità preposte), a segnalare l'episodio lo scorso 28 gennaio: "La notte scorsa qualcuno si è divertito a scrivere frasi ingiuriose, anche contro il Giorno della Memoria, fuori dalle scuole medie del nostro paese. Oggi sono state fatte denunce contro ignoti. Domani le immagini delle telecamere della zona saranno vagliate da chi di dovere". Il primo cittadino aveva poi offerto ai responsabili l'opportunità di scusarsi: "Nel frattempo consiglio all’autore di presentarsi in comune nei prossimi giorni almeno a chiedere scusa: sarebbe quantomeno un tentativo di rimediare, sperando si sia reso conto della gravità del gesto". L'opportunità non è però stata colta dai responsabili, che sono stati individuati e adesso dovranno rispondere del loro gesto: imbrattamento e deturpamento sono i due reati per i quali i minorenni sono stati denunciati all'autorità giudiziaria minorile di Brescia.