Chiude temporaneamente Il Cinemino di Porta Romana: “Non rispettate le regole per il rilascio delle tessere”

Il Cinemino ha interrotto temporaneamente le proiezioni dei film. Secondo la polizia locale, l’associazione che gestisce il locale di via Seneca avrebbe violato la normativa sul rilascio delle tessere associative.

Il Cinemino di Milano (foto da Facebook)

La polizia locale di Milano ha disposto la chiusura temporanea de Il Cinemino di via Seneca, a Milano. All'associazione ‘SeiSeneca', che gestisce la programmazione del locale, viene contestato il presunto mancato rispetto della normativa sul rilascio delle tessere associative e di svolgere l'attività "con modalità riconducibili a un’attività di tipo commerciale e aperta al pubblico". Il provvedimento è stato notificato oggi, giovedì 22 gennaio, e ha portato alla sospensione della programmazione del cinema. Resta, invece, aperto al pubblico il bar.

Il Cinemino è stato aperto nel 2918 in via Seneca, in zona Porta Romana, e conta una sala da 74 posti e un bar. Come era già accaduto durante il periodo Covid-19, all'associazione ‘SeiSeneca' viene contestato il fatto di non essere un circolo privato, ma di svolgere attività di spettacolo. Come riportato da MilanoToday, secondo la polizia locale l'associazione avrebbe violato la normativa sul rilascio delle tessere associative, non rispettando la regola prevista per le associazioni culturali. Per accedere alla sala di proiezione è necessario essere tesserati come soci dell'associazione e la tessera deve essere rilasciata almeno un giorno prima della proiezione del film.

"Il Cinemino sospende temporaneamente la programmazione cinema a seguito degli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria con la quale sta cooperando per dimostrare la legittimità della condotta dell'associazione che gestisce la sala", si legge sul sito ufficiale de Il Cinemino: "Il bar del Cinemino resta aperto al pubblico". Il controllo del 22 gennaio sarebbe partito in seguito a un esposto presentato dai condomini del palazzo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbero emerse anche alcune carenze sul piano della sicurezza, come il fatto che ci sia un'unica scala per l'accesso e l'altra via di fuga risulterebbe "ostruita da arredi".