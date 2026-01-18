Addobbi incendiati e uscite di sicurezza non fruibili: licenza sospesa a due discoteche a Cremona

A due discoteche sono state sospese le licenze per violazioni delle norme sulla sicurezza. Sono il Juliette a Cremona, chiuso per 15 giorni, e il Moma Club di Crema, chiuso per 8 giorni.

Immagine di repertorio

Il questore di Cremona, Carlo Ambra, avrebbe sospeso le licenze a due discoteche della zona per violazioni delle norme sulla sicurezza. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse si tratterebbe dei locali il Juliette a San Felice, alle porte di Cremona, che resterà chiuso per 15 giorni, e dello storico locale Moma Club di Crema, chiuso invece per 8 giorni.

I controlli al Juliette

I controlli al Juliette sono partiti dopo un episodio di violenza verificatosi lo scorso 6 gennaio. Quel giorno tra due giovani frequentatori del locale sarebbe scoppiata una lite e uno è stato ferito con un taglierino al collo e, solo per un caso fortuito, non ha riportato conseguenze gravi. In particolare, dai controlli svolti successivamente sarebbe stata riscontrata la mancanza del documento di valutazione dei rischi, irregolarità sulla titolarità della licenza, materiali privi di classificazione di reazione al fuoco dislocati anche in corrispondenza di fonti ad incandescenza, estintori privi di cartellonistica, assenza del registro dei controlli dei presidi antincendi, assenza di documentazione di omologazione dei divanetti alla reazione al fuoco, mancanza di documentazione attinente la formazione dei lavoratori ma soprattutto uscite di emergenza non completamente fruibili a causa di diverso materiale (barriere in legno, tavolini ed altro materiale) dislocato nei pressi delle vie di esodo. Per alcune delle violazioni, l'Ispettorato del Lavoro avrebbe quindi adottato, contestualmente al provvedimento del questore, un altro provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

I controlli al Moma Club

Per quanto riguarda il Moma Club, storica discoteca di Crema, i controlli sono partiti dopo l'incendio di alcuni addobbi posizionati sul soffitto del locale a causa delle fiamme scaturite da alcune fontane pirotecniche istallate sulle bottiglie, con pericolo di propagazione. Durante i controlli effettuati sarebbe invece stata riscontrata la presenza all'interno del locale di minorenni nonostante la serata fosse riservata solo a maggiorenni, la mancata verifica dei documenti all'atto della somministrazione di alcolici, due uscite di sicurezza oscurate da tendaggi, una delle quali si apriva con difficoltà per mancata manutenzione, violazioni delle misure di prevenzione incendi. Riscontrate anche violazioni alle prescrizioni della commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo per la gestione del parcheggio antistante la discoteca, presenza di 10 lavoratori in nero, mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e presenza di solo due operatori antincendio su 4 previsti. Sono state quindi imposte prescrizioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro in violazioni delle quali verrà disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale.