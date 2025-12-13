Chiude la stazione Milano Porta Genova dopo 155 anni: un treno storico per dire addio a un pezzo di città

Stazione Milano Porta Genova (foto Google Maps)

Oggi, sabato 13 dicembre, la stazione ferroviaria di Milano Porta Genova chiude definitivamente dopo 155 anni di attività. Un pezzo di storia della città che se ne va. Per celebrare l’ultimo saluto allo storico impianto, è in programma per oggi una giornata dedicata. Previsto anche un treno storico che percorrerà per l’ultima volta il binario della stazione. L'iniziativa è stata organizzata da Fondazione FS, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e con il supporto dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Lombardia.

La storia della stazione Porta Genova

La stazione di Milano Porta Genova, inaugurata nel 1870, si trova cuore dei Navigli ed è una delle più antiche infrastrutture ferroviarie urbane ancora attive. Per più di un secolo e mezzo ha collegato Milano con la Lomellina, il Pavese e il suo tessuto agricolo e industriale, accompagnando lo sviluppo della città dal periodo post-unitario fino alla contemporaneità. La struttura è considerata non solo un punto di transito, ma un crocevia sociale e culturale che ha contribuito a rendere la zona uno dei poli urbani più vitali della città.

Per questo la chiusura rappresenta un momento storico per Milano. Una giornata che appartiene alla città e che molti milanesi potranno vivere ritrovandosi direttamente negli spazi della stazione, per assistere al tributo e respirare l’atmosfera dell’ultimo giorno di esercizio ferroviario.

Programma della giornata

Un treno storico, composto da carrozze Centoporte anni ’30 e Corbellini anni ’50 trainate da locomotive a vapore in doppia trazione asimmetrica, partirà da Milano Centrale alle 09.05 con arrivo a Milano Porta Genova alle 10.05, dove sarà previsto un momento istituzionale di commemorazione e l’allestimento di una mostra documentaria a cura del Servizio Archivi della Fondazione FS.

Alle 10.55 il convoglio ripartirà alla volta di Mortara, con fermate a Vigevano e Abbiategrasso prima di giungere a destinazione. Ogni viaggiatore potrà scegliere liberamente in quale località scendere e trascorrere il resto della giornata. Il treno di ritorno per Milano partirà da Mortara alle ore 14.50, con arrivo previsto a Milano Centrale alle ore 16.40. Durante il viaggio sarà presente l’associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza ai passeggeri. I biglietti, gratuiti, saranno prenotabili dal 6 dicembre attraverso un form dedicato sul sito della Fondazione FS, www.fondazionefs.it, fino a esaurimento dei posti disponibili.