Ha chiuso il bar di Milano che continuava a far pagare solo 50 centesimi il caffè Chiude il bar più economico di Milano, dove una tazzina costava solo 50 centesimi. Il locale si trovava in pieno centro, a due passi dal Duomo (dove un semplice caffè può arrivare a costare anche 2 euro)

(Facebook)

Si può dire che fosse un vero e proprio baluardo. Nella Milano dove il caffè al banco ormai costa ormai tra l'euro e 10 centesimi e l'euro e 20 centesimi (per arrivare tranquillamente a picchi di 2 euro), resisteva imperterrito in pieno centro storico un piccolo bar dove gli avventori potevano spendere per una tazzina solo 50 centesimi: Lo Spuntino-Il Caffè del mio Bar in via Gonzaga 7, zona Missori, proprio alle spalle del Duomo.

Oggi, però, saluta per sempre i tanti turisti, professionisti e cittadini che affollavano il suo bancone. Al suo posto è arrivato infatti un moderno showroom di design. "La rivoluzione del caffè", come recitava il claim esposto fuori dal bar, purtroppo è arrivata al capolinea. Ragioni personali o impossibilità di stare dietro ai conti, con prezzi palesemente fuori mercato?

Come è possibile far pagare 50 centesimi un caffè

Il locale aveva aperto 5 anni fa, nel giugno del 2017. E fin da subito, con tanto di cartelloni pubblicitari, aveva dichiarato guerra al caffè costoso. "Come facciamo a far pagare solo 50 centesimi una tazzina di caffè?", aveva raccontato al tempo il titolare. "Siamo noi i produttori diretti del caffè: lo compriamo dal Centro America, lo tostiamo, lo impacchettiamo e in tutti questi passaggi riusciamo a risparmiare tanto da poter vendere il prodotto a 50 centesimi, e ad aver anche un piccolo guadagno".

Costo finale, 50 centesimi per il caffè espresso e un euro per le preparazioni più complesse come cappuccino, orzo in tazza grande, ginseng e marocchino. Prodotti che anche solo nei bar limitrofi vengono venduti in un range di prezzo che oscilla almeno tra l'euro e 50 centesimi e i 3 euro.

Il costo del caffè in centro a Milano

Un'eccezione che ormai è solo un ricordo, visto il tariffario della zona. Dall'euro e 50 centesimi che si spende nel bar di Carlo Cracco (ma attenzione, solo in piedi: al tavolo il prezzo lievita a 3,50 euro) agli specialty coffee di Starbucks in Cordusio che per un espresso possono raggiungere i 2/3 euro.

Non cambia molto, del resto, anche uscendo dalla Cerchia dei Bastioni, dove fanno notizia i bar che vendono il proprio caffè ancora a un euro. Resistenti anche loro.