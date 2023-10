Chiedono ospitalità a un 59enne, ma poi gli occupano la casa e lo chiudono fuori: denunciata una coppia Un 59enne di Cantù (Como) ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito e sbattuto fuori casa da una coppia a cui aveva offerto ospitalità. L’uomo, di 49 anni, è stato arrestato per estorsione e violazione di domicilio, mentre la sua compagna è stata denunciata a piede libero.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 49 anni e una donna di 34 sono stati denunciati per estorsione e violazione di domicilio. I due avrebbero approfittato dell'ospitalità di un 59enne di Cantù (in provincia di Como) che li aveva accolti in casa sua costringendolo in alcuni casi a rimanere fuori dall'appartamento e a non poter più usare alcuni locali. Ieri, mercoledì 18 ottobre, il 49enne è stato portato in carcere, mentre la 34enne è stata denunciata a piede libero.

Il racconto del 59enne, dall'ospitalità ai raggiri

La denuncia è stata presentata lo scorso 14 settembre dal 59enne, accompagnato dalla sorella, alla Stazione dei carabinieri di Cantù. Ai militari ha raccontato che alcune settimane prima aveva deciso di accogliere in casa sua un 49enne senza fissa dimora e la sua compagna che non avevano più un posto dove stare.

Come riportato da La Provincia di Como, i due gli avevano chiesto un appoggio temporaneo e il 59enne li ha ospitati nel suo appartamento. In un primo momento, il 49enne avrebbe cercarlo di raggirarlo provando a ottenere la residenza nella sua abitazione.

Leggi anche Donna di 38 anni violenta un 80enne in casa e poi lo rapina: arrestata

Con il passare dei giorni, però, la presenza dei due è diventata sempre più ingombrante. Spesso lo costringevano a rimanere chiuso nella sua camera da letto, precludendogli l'accesso agli altri locali di casa, perfino della cucina. Un giorno, invece, lo avrebbero costretto a rimanere quasi per 24 ore fuori casa.

La denuncia

È stato questo ultimo episodio a convincere il 59enne a presentare denuncia. Ai carabinieri ha raccontato anche di essere stato aggredito fisicamente diverse volte dal 49enne, al punto da ricorrere alle cure in ospedale a Cantù.

Sul caso la Procura di Como ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di estorsione e violazione di domicilio e ieri, 18 ottobre, il 49enne è stato arrestato. Presto sarà sentito dal gip per la convalida e potrà fornire la sua versione dei fatti. La sua compagna 34enne, invece, è stata denunciata con le stesse accuse ma è a piede libero.