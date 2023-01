Chiede fondi per aiutare le pediatrie e poi sparisce con i soldi: si cerca il “Clown Paperone” Ha 40 anni, è alto un metro e ottanta, si fa chiamare Daniel, dice di essere un medico e di raccogliere fondi per le pediatrie e i bimbi malati di cancro. In realtà è un truffatore. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di colui che è stato soprannominato “Clown Paperone”.

Le forze dell'ordine sono alla ricerca del truffatore conosciuto come "Clown Paperone": l'uomo, così come raccontato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", da diversi anni inganna commercianti e cittadini sostenendo di raccogliere soldi per la cura alle malattie pediatriche. In realtà, una volta ricevuto il denaro, scappa e non si fa più vedere.

Sulla base della descrizione fornita dalle sue vittime, l'uomo avrebbe circa quarant'anni e sarebbe originario di Milano. Sarebbe alto un metro e ottanta, avrebbe capelli corti e neri e si farebbe chiamare Daniel. Avrebbe sempre detto di essere un medico che lavora con ben due ospedali del capoluogo meneghino e ovviamente con una Onlus. Inoltre, avrebbe sostenuto di aiutare i piccoli pazienti oncologici con la clownterapia.

Le truffe organizzate tra Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna

Una storia che purtroppo ha convinto molti a dare un contributo economico. Le sue vittime non risiedono sono in Lombardia, ma anche in Liguria ed Emilia Romagna. Avrebbe inoltre anche diversi precedenti per truffa che avrebbe collezionato in circa quindici anni. Alcuni mesi fa è stato visto nuovamente proprio a Milano: avrebbe raggirato il responsabile di un negozio Coin.

Il finto medico avrebbe chiesto di poter lasciare i volantini in cassa e lo stesso responsabile, ignaro dell'inganno, avrebbe convinto alcuni clienti a donare sostenendo che il ricavato sarebbe servito per comprare giocattoli, vestiti e attrezzature. Dall'analisi delle telecamere del negozio è emerso che il colpevole sarebbe un uomo che nel 2015 era stato fermato a Rimini sempre per la stessa accusa.