Chiama i soccorsi in stato confusionale e muore in ospedale: mistero lungo l’autostrada A4

È un vero e proprio mistero la morte di Manuel R., 31enne di Novate Milanese deceduto in circostanze non chiare nella mattinata di ieri, giovedì 14 ottobre, all'ospedale San Carlo di Milano. L'uomo, vittima di una caduta accidentale che gli aveva provocato una lieve ferita, è stato soccorso dagli operatori sanitari all'area di servizio di Novate nord, lungo l'autostrada A4. Trovato in stato confusionale, ai medici e ai poliziotti intervenuti aveva detto di essere caduto. Così, dopo essere stato medicato sul posto è stato trasferito al pronto soccorso del nosocomio milanese dove però è morto poco dopo, ufficialmente per un arresto cardiocircolatorio.

Non sono quindi note, ancora, le cause del decesso di Manuel, su cui farà chiarezza l'autopsia. Del suo stato di salute, al momento dell'arrivo in ospedale, si sa solo che era visibilmente ubriaco e dolorante per via della caduta, ma non presentava ulteriori ferite o segni di violenza. Per quanto riguarda la sua storia, invece, secondo quanto riportato da MilanoToday, il 31enne ha un passato come volontario in un'associazione di soccorso. Negli ultimi tempi pare avesse un problema con le droghe. Il punto in cui è stato trovato, tra l'altro, coinciderebbe proprio con un'area di spaccio che collega l'area di servizio autostradale a Novate tramite un piccolo sentiero percorribile a piedi. Su questi dettagli dovrà fare luce la polizia stradale di Seriate, incaricata anche di capire come Manuel sia arrivato alla stazione di servizio. È stato scaricato da un'auto o vi si è recato spontaneamente a piedi?