video suggerito

Chi sono i milanesi illustri che verranno iscritti nel Famedio: tra loro Luigi Calabresi e il “signor Peck” L’elenco delle cittadine e dei cittadini illustri che verranno iscritti nel 2024 comprende Enzo Baldoni, Maria Alda Bencini, Luigi Calabresi, Irene Camber, Maria Bianca Cita, Anna Gastel, Don Luigi Melesi, Franca Nuti, Laura Perini, Maurizio Pollini, Italo Rota, Angelo Stoppani, Giuseppe Turani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio ha approvato i nomi delle nuove 13 personalità illustri che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale. Si tratta del luogo dove si trovano affissi i nomi dei defunti milanesi, di origine o di adozione, che dal XIX secolo a oggi hanno dato lustro alla città.

Quali sono le nuove personalità illustri da iscrivere nel Famedio di Milano

L’elenco delle cittadine e dei cittadini illustri inclusi nel 2024 comprenderà dunque: Enzo Baldoni, il giornalista rapito e assassinato in Iraq nel 2004; Maria Alda Bencini, pioniera della neuropsichiaria infantile, tra le prime studiose italiane della sindrome di Down: il commissario di polizia Luigi Calabresi, ucciso in un attentato terroristico nel 1972 dopo la morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli; Irene Camber, schermitrice e vincitrice di un oro olimpico nel 1952; la geologa e paleontologa Maria Bianca Cita.

E ancora Anna Gastel, nipote di Luchino Visconti e presidente del festival internazionale di musica classica MiTo; Don Luigi Melesi, per oltre 30 anni cappellano del carcere di San Vittore a Milano; Franca Nuti, attrice e moglie di Luca Ronconi; Laura Perini, docente di fisica nucleare dell'Università Statale di Milano; il pianista e direttore d'orchestra Maurizio Pollini; l'architetto e designer Italo Rota, autore del Museo del Novecento di Milano; il "signor Peck" Angelo Stoppani, che aveva trasformato la sua salumeria in Duomo nel tempio della gastronomia lombarda; l'editorialista Giuseppe Turani, firma del giornalismo economico.

Leggi anche I 17 proverbi e detti milanesi più famosi e divertenti in dialetto lombardo

Cos'è il Famedio di Milano

Nella cripta del Famedio, o "Tempio della Fama", si accede dai portici di ingresso al cimitero Monumentale di Milano. All'interno di questo pantheon ambrosiano in stile neogotico si trovano le spoglie mortali o le targhe commemorative di politici, sportivi, artisti, letterati e personalità che hanno reso grande la città e hanno profondamente segnato la storia italiana.

Alcuni nomi: Alessandro Manzoni, Salvatore Quasimodo, Guido Crepax, Dario Fo e Franca Rame, Giuseppe Meazza, Carlo Forlanini, Carla Fracci, Marta Marzotto, Giorgio Gaber, Paolo Grassi, Enzo Jannacci, Alda Merini, Gino Strada, Silvio Berlusconi.

.