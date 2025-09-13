Chi sono Emiliano Cacioppo e Mauro Eugenio Giuliani, tra gli indagati per il crollo dell’insegna Generali

Sono 10 gli indagati per il crollo dell’insegna Generali a Milano. Tra loro ci sono Emiliano Cacioppo, direttore marketing e sviluppo commerciale nonché consigliere delegato di Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Cmb), e il progettista Mauro Eugenio Giuliani.

A sinistra Emiliano Cacioppo, direttore marketing e sviluppo commerciale nonché consigliere delegato di Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Cmb), a destra il progettista Mauro Eugenio Giuliani

Emiliano Cacioppo, direttore marketing e sviluppo commerciale nonché consigliere delegato di Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Cmb), e il progettista Mauro Eugenio Giuliani sono sono stati inseriti nella lista dei 10 indagati dalla Procura di Milano per il crollo dell'insegna Generali della torre Hadid di CityLife, avvenuto lo scorso 30 giugno.

Il fascicolo d'indagine è stato aperto dalle pm di Milano Francesca Celle e Maura Ripamonti per svolgere alcuni approfondimenti con l'ipotesi di reato di crollo colposo che, si ricorda, non prevede un coinvolgimento diretto nel procedimento penale di aziende e società, così come stabilito dalla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. La Procura ha, inoltre, fatto sapere che nominerà alcuni consulenti per individuare le cause del crollo con accertamenti tecnici irripetibili da svolgersi nel contraddittorio con le difese degli indagati. Nello specifico, i tecnici dovranno accertare "se sono stati utilizzati materiali idonei" e se "il montaggio e l'installazione sono avvenuti a regola d'arte".

Chi è Emiliano Cacioppo, il direttore indagato per crollo colposo

Emiliano Cacioppo è il Direttore marketing e Sviluppo commerciale nonché consigliere delegato del colosso delle costruzioni Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Cmb) dove lavora dal 2007. Al momento, Cacioppo è tra i 10 indagati dalla Procura di Milano per il cedimento dell'insegna della torre Generali di City Life. Il capo d'accusa è quello di crollo colposo per aver contribuito a causare il distacco della struttura reticolare che era a sostegno dell'insegna sul tetto della torre, a 192 metri d'altezza. La Cmb risulterebbe, infatti, essere la general contractor del progetto.

Chi è Mauro Eugenio Giuliani, il progettista che ha collaborato alla costruzione della Torre Hadid

Anche Mauro Eugenio Giuliani risulta essere tra gli indagati per crollo colposo dell'insegna Generali. Laureato in ingegneria civile al Politecnico di Milano, in passato Giuliani ha lavorato come libero professionista tra Milano e Madrid collaborando a importanti progetti di primo piano. Nel 2003 l'ingegnere riceve la Menzione d’Onore della Medaglia d'oro all'architettura italiana per il progetto dei viadotti sulla Strada Statale 125 Orientale Sarda.

Oltre a essere direttore tecnico e Socio fondatore di Redesco Progetti, società di ingegneria che ha collaborato con architetti di fama internazionale, Giuliani è anche docente universitario a contratto presso il Politecnico di Milano. Tra le principali opere per le quali ha eseguito studi di ingegneria strutturale c'è la Torre Hadid, sulla cui cima era posta proprio l'insegna rossa di Generali, ceduta lo scorso 30giugno.